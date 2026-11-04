कम धुएं वाले ग्रीन पटाखे पूरे ग्रीन नहीं, पैकेटों पर बिना क्यूआर कोड के सिर्फ दिखावे का लोगो

वरुण शर्मा, नईदुनिया ग्वालियर। ग्रीन पटाखे कैसे होते हैं, हकीकत में यह खरीदारों ही नहीं विक्रेताओं को भी नहीं पता है। ग्राहक बोलकर ग्रीन पटाखा मांगता है और विक्रेता एक लोगो दिखाकर ग्रीन पटाखे थमा देता है। अब यह चलने के बाद ग्रीन है या रेड यह कोई देखने वाला नहीं है।

खुद आतिशबाजी बेचने वालों को भी इतनी समझ नहीं है कि ग्रीन पटाखों पर एक लोगो आता है जिसपर ग्रीन क्रैकल्स लिखा होता है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। जबिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च के अनुसार ग्रीन पटाखों पर ग्रीन पटाखे का लोगो ही नहीं उस पर एक बारकोडिंग भी की जाती है जिसे स्कैन करने के बाद कंपनी व फर्म की पूरी डिटेल सामने आती है।