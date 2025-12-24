मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कल को अमित शाह करेंगे ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ, शिल्प-संस्कृति और आधुनिकता के संगम से सजेगा मेला

    Gwalior Trade Fair: 'ग्वालियर व्यापार मेले' का काउंटडाउन खत्म होने को है। 25 दिसंबर से शुरू हो रहे इस ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमि ...और पढ़ें

    By Anoop BhargavEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 10:19:27 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 10:21:26 AM (IST)
    कल को अमित शाह करेंगे ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ, शिल्प-संस्कृति और आधुनिकता के संगम से सजेगा मेला
    अमित शाह करेंगे ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ।

    HighLights

    1. मेले का आगाज बेहद खास होने जा रहा
    2. जनवरी का महीना दंगल के नाम रहेगा
    3. कला और शक्ति का भी केंद्र बनेगा मेला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर की शान और मध्य भारत के सबसे बड़े 'ग्वालियर व्यापार मेले' का काउंटडाउन खत्म होने को है। 25 दिसंबर से शुरू हो रहे इस ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और अब बस उस पल का इंतजार है जब ग्वालियर की यह विरासत गुलजार होगी।

    मेले का आगाज बेहद खास होने जा रहा

    इस वर्ष मेले का आगाज बेहद खास होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति ने व्यापारियों और सैलानियों के उत्साह को दोगुना कर दिया है। प्राधिकरण को इस संबंध में सूचना मिल चुकी है, जिसके बाद सुरक्षा और स्वागत की भव्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।


    ऑटोमोबाइल सेक्टर में शोरूम तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आरटीओ छूट की उम्मीद में बड़ी संख्या में लोग वाहन खरीदी की योजना बना रहे हैं। इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर में आधुनिक गैजेट्स और घरेलू उपकरणों के साथ विभिन्न जगह से आए व्यापारी अपने स्टॉल को अंतिम रूप दे रहे हैं।

    झूला सेक्टर और फूड जोन रोमांच

    युवाओं के लिए आधुनिक हाई-टेक झूले फिटनेस टेस्ट पास कर तैयार हैं। फूड जोन में प्रसिद्ध व्यंजनों के साथ-साथ राजस्थानी, पंजाबी और दक्षिण भारतीय स्वाद का तड़का भी लगेगा। मेला केवल व्यापार का नहीं, बल्कि कला और शक्ति का भी केंद्र बनेगा। एक जनवरी से कला के विविध रंगों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी।

    पहलवानी का दम

    जनवरी का महीना दंगल के नाम रहेगा। 19 से 20 जनवरी तक जिला स्तरीय और 23 से 25 जनवरी तक राज्य स्तरीय पुरुष व महिला कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित होगी, जो खेल प्रेमियों के लिए बड़ा आकर्षण होगी।

    यह भी पढ़ें- संगमरमर से लेकर गोबर से बनी कलाकृतियां... इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार में जनजातीय संस्कृति-शिल्प का अनूठा संगम

    व्यापारियों में नया उत्साह

    दुकान आवंटन की पारदर्शी प्रक्रिया के कारण इस साल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे हैं। हस्तशिल्प और फर्नीचर सेक्टर में इस बार ऐसी कलाकृतियां देखने को मिलेंगी जो पहले कभी नहीं आईं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.