ग्वालियर में टीएमटी जांच के लिए भटक रहे मरीज, GRMC में नौ महीने से ठप पड़ी मशीन, हृदय रोगियों को निजी केंद्रों का सहारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गजराराजा मेडिकल कॉलेज के जया आरोग्य अस्पताल (जेएएच) के कार्डियोलॉजी विभाग में पिछले करीब नौ माह से टीएमटी (ट्रेडमिल टेस्ट) जांच बंद पड़ी है। दिल की बीमारी की पहचान और जोखिम का आकलन करने वाली इस जांच के बंद होने से मरीजों को निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है।

खास बात यह है कि वर्ष 2025 में विभाग में 224 मरीजों की टीएमटी जांच की गई थी, लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद से यह जांच पूरी तरह ठप हो गई है। मशीन के कंडम होने के बाद से अब तक इसे खरीदा नहीं जा सका है।