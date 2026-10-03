MP Weather: अक्टूबर महीने में गर्मी दिखा रही तीखे तेवर, प्रदेश में भोपाल और जबलपुर से ज्यादा ग्वालियर दूसरा सबसे गर्म शहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस माह में शुष्क रहने के बावजूद मौसम सुहावना रहता है लेकिन ग्वालियर में गर्मी के तेवर तीखे ही नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा।

धार सबसे गर्म शहर इसके साथ ही ग्वालियर प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिनभर तेज धूप और उमस के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, 37 डिसे तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर धार रहा।