Gwalior: मामा के घर में युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में सूदखोर का दबाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर।ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में रविवार को 40 वर्षीय अभिलाख सिंह सिकरवार ने अपने मामा के घर में आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से बरामद सुसाइड नोट में सूदखोर बिंदू द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज पर रकम देने और लगातार प्रताड़ित किए जाने का जिक्र किया गया है।
अभिलाख सिंह सिकरवार मूल रूप से मुरैना जिले के उत्तमपुरा थाना देवगढ़ के रहने वाले थे। 28 अगस्त की शाम करीब 8:30 बजे वे अपने मामा महेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित लक्ष्मण तलैया घर पर पहुंचे। रात में खाना खाने के बाद वे आराम करने चले गए।
क्या है पूरा मामला
अगली सुबह करीब 7:30 बजे जब मामा उन्हें देखने गए तो अभिलाख अचेत अवस्था में पड़े मिले। परिजनों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलने पर बहोड़ापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें सूदखोर बिंदू से लिए गए कर्ज और उस पर चुकाए जा रहे ब्याज की वजह से परेशान होकर आत्महत्या करने का उल्लेख था।
थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि मृतक की मौत की पुष्टि के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी।
