Gwalior: मामा के घर में युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में सूदखोर का दबाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर।ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में रविवार को 40 वर्षीय अभिलाख सिंह सिकरवार ने अपने मामा के घर में आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से बरामद सुसाइड नोट में सूदखोर बिंदू द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज पर रकम देने और लगातार प्रताड़ित किए जाने का जिक्र किया गया है।

अभिलाख सिंह सिकरवार मूल रूप से मुरैना जिले के उत्तमपुरा थाना देवगढ़ के रहने वाले थे। 28 अगस्त की शाम करीब 8:30 बजे वे अपने मामा महेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित लक्ष्मण तलैया घर पर पहुंचे। रात में खाना खाने के बाद वे आराम करने चले गए।