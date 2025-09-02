मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बताया चरित्रहीन, पढ़ें उनका संबोधन

    खबर खबर खबर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे चरित्रहीन पार्टी बताया है। सिंंधिया ने कहा कि राजनीति में एक स्तर होता है, लेकिन जब सीमाओं के उल्लंघन की परकाष्ठा हो जाती है तो उस संगठन की स्थिति क्या होती है यह देश की जनता ने बता दिया है।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 09:34:35 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 09:34:35 PM (IST)
    केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बताया चरित्रहीन, पढ़ें उनका संबोधन
    ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बताया चरित्रहीन

    HighLights

    1. सिंधिया मंगलवार को इंदौर प्रवास पर थे।
    2. दोपहर के समय वे भाजपा कार्यालय भी पहुंचे।
    3. जापान को पीछे छोड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे चरित्रहीन पार्टी बताया है। सिंंधिया ने कहा कि राजनीति में एक स्तर होता है, लेकिन जब सीमाओं के उल्लंघन की परकाष्ठा हो जाती है तो उस संगठन की स्थिति क्या होती है यह देश की जनता ने बता दिया है। हम देश को भारत माता कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सिंधिया ने कहा कि कुछ शक्तियां हैं जो देश के अस्तित्व को मिटाना चाहती है, लेकिन हजारों साल का इतिहास बताता है कि हमारा देश इन शक्तियों को नष्ट कर एक नक्षत्र के रूप में उभरेगा।

    इंदौर प्रवास पर थे सिंधिया

    सिंधिया मंगलवार को इंदौर प्रवास पर थे। दोपहर के समय वे भाजपा कार्यालय भी पहुंचे। मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, वरिष्ठ नेता कृष्णमुरारी मोघे, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, मधु वर्मा, उषा ठाकुर ने उनका स्वागत किया। सिंधिया ने कहा कि विश्व की विकास दर 2.5 प्रतिशत है लेकिन हमारी विकास दर 7.8 प्रतिशत है। हम जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। वर्ष 2027 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

    झूठ का मायाजाल फैलाने का आरोप

    भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता ही उसकी ताकत है। बूथ से लेकर मंडल तक जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की फौज पार्टी के पास है। मंडल अध्यक्ष हमारे सेनापति हैं। युद्ध की कमान सेनापति के हाथों होती है, इसलिए युद्ध स्तर पर अपने अपने मंडलों में रणनीति बनाकर जुट जाएं क्योकि झूठ का मायाजाल फैलाया जा रहा है।

    इसे भी पढ़ें... Indore में युवती बनकर युवक को मिलने बुलाया, हड़प लिए 47 हजार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.