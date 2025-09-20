होटल रेटिंग के नाम पर देशभर में ठगी करने वाला शातिर ठग इंदौर से गिरफ्तार, साइबर सेल ने डिलीवरी ब्वॉय बनकर पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। होटल और मूवी रेटिंग का टास्क देकर देशभर में लोगों से ठगी करने वाला शातिर ठग राज्य साइबर सेल की टीम के हत्थे चढ़ गया। आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीम ने कुरियर और डिलीवरी ब्वॉय तक का भेष बनाया और घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया।
ठग ने ग्वालियर के कारोबारी नरेंद्र सिंह को भी टेलीग्राम एप के जरिये होटल रेटिंग के नाम पर 6.79 लाख रुपये का चूना लगाया था। इसके बाद राज्य साइबर सेल में एफआईआर दर्ज हुई। डीएसपी संजीव नयन शर्मा और उनकी टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और आरोपी का आईपी एड्रेस ट्रैक किया। लोकेशन मिलते ही इंदौर के खजराना स्थित अशरफ नगर से शाहाब पुत्र इश्तियाक खान को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वह अपने साथियों और स्वजनों के साथ मिलकर डेटा ब्रीच के जरिये लोगों के मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी निकालता था। फिर उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर ठगी करता था।
ठगी का तरीका
ग्रुप में नए सदस्य को पहले 1000 से 1500 रुपये तक का मुनाफा दिखाया जाता था। इसके बाद लाखों रुपये निवेश कराए जाते और फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट साझा किए जाते। रकम मिलते ही पीड़ित का नंबर ब्लॉक कर दिया जाता।
म्यूल खाते और सर्वर जंपिंग का इस्तेमाल
ठगी की रकम की हेराफेरी के लिए फर्जी सिम और म्यूल खातों का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपी तकनीकी रूप से इतना दक्ष था कि सर्वर जंप कराता और अलग-अलग देशों के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता था।
इसे भी पढ़ें- MP में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, मुस्लिम युवकों ने लाठी, लुहांगी और तलवार से बनाया निशाना