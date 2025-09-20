होटल रेटिंग के नाम पर देशभर में ठगी करने वाला शातिर ठग इंदौर से गिरफ्तार, साइबर सेल ने डिलीवरी ब्वॉय बनकर पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। होटल और मूवी रेटिंग का टास्क देकर देशभर में लोगों से ठगी करने वाला शातिर ठग राज्य साइबर सेल की टीम के हत्थे चढ़ गया। आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीम ने कुरियर और डिलीवरी ब्वॉय तक का भेष बनाया और घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया।

ठग ने ग्वालियर के कारोबारी नरेंद्र सिंह को भी टेलीग्राम एप के जरिये होटल रेटिंग के नाम पर 6.79 लाख रुपये का चूना लगाया था। इसके बाद राज्य साइबर सेल में एफआईआर दर्ज हुई। डीएसपी संजीव नयन शर्मा और उनकी टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और आरोपी का आईपी एड्रेस ट्रैक किया। लोकेशन मिलते ही इंदौर के खजराना स्थित अशरफ नगर से शाहाब पुत्र इश्तियाक खान को गिरफ्तार किया गया।