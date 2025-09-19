मेरी खबरें
    MP में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, मुस्लिम युवकों ने लाठी, लुहांगी और तलवार से बनाया निशाना

    पोहरी में बीईओ कार्यालय के पास कार सवार मुस्लिम युवकों ने बजरंग दल कार्यकर्ता को कुचलकर हत्या करने का प्रयास किया। जब इसमें सफल नहीं हो पाए तो आरोपितों ने फायरिंग कर, लाठी, लुहांगी और तलवार से हमला कर दिया

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 11:30:29 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 11:36:35 PM (IST)
    MP में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, मुस्लिम युवकों ने लाठी, लुहांगी और तलवार से बनाया निशाना
    मुस्लिम युवकों ने बजरंग दल कार्यकर्ता को कुचलकर हत्या करने का प्रयास किया

    1. मुस्लिम युवकों ने बजरंग दल कार्यकर्ता को कुचलकर हत्या करने का प्रयास किया
    2. इसमें सफल नहीं हो पाए तो आरोपितों ने फायरिंग कर, लाठी, लुहांगी और तलवार से हमला कर दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। पोहरी में बीईओ कार्यालय के पास कार सवार मुस्लिम युवकों ने बजरंग दल कार्यकर्ता को कुचलकर हत्या करने का प्रयास किया। जब इसमें सफल नहीं हो पाए तो आरोपितों ने फायरिंग कर, लाठी, लुहांगी और तलवार से हमला कर दिया। भीड़ एकत्रित हो जाने के कारण आरोपी भाग गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया है कि सभी आरोपी 15 सितंबर को ही जेल से छूटे थे।

    बछड़े को हटाने को लेकर विवाद

    दरअसल, 11 सितंबर को पोहरी में दुकान के सामने बैठे बछड़े को हटाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान जावेद और छम्मो खान ने हरिओम धाकड़ और उसके भाई पवन धाकड़ पर तलवार से हमला कर दिया था और बाजार में तलवार लहराते हुए फरार हो गए थे।

    हिंदू संगठनों ने किया था थाने का घेराव

    12 सितंबर को हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर आरोपितों की गिरफ्तारी और उनका जुलूस निकालने की मांग की थी। इस आंदोलन में बजरंग दल कार्यकर्ता देवी सिंह जादौन की अहम भूमिका रही। पुलिस ने आरोपितों का जुलूस निकाला तो देवी सिंह ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद आरोपित जावेद ने इंटरनेट मीडिया पर कमेंट किया, जिस पर देवी सिंह ने जवाब दिया – “गुंडागर्दी छोड़ दो, सरकार मोदी जी की है, गुंडे पनपने नहीं देंगे।” इसी से विवाद और बढ़ गया।

    शुक्रवार को जब देवी सिंह बाइक से जा रहे थे, तभी आरोपितों ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी और उन्हें कुचलकर हत्या करने की कोशिश की। इसमें असफल होने पर लाठी-लुहांगी और तलवार से हमला कर दिया। घायल अवस्था में देवी सिंह को पहले पोहरी स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया।

    पुलिस ने जावेद खान, उसके भाई छम्मो खान पिता पप्पू खान, बैराड़ निवासी जाबिर खान, जालिम खान, बंटी खान, शहजाद खान सहित अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

