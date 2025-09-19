MP में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, मुस्लिम युवकों ने लाठी, लुहांगी और तलवार से बनाया निशाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। पोहरी में बीईओ कार्यालय के पास कार सवार मुस्लिम युवकों ने बजरंग दल कार्यकर्ता को कुचलकर हत्या करने का प्रयास किया। जब इसमें सफल नहीं हो पाए तो आरोपितों ने फायरिंग कर, लाठी, लुहांगी और तलवार से हमला कर दिया। भीड़ एकत्रित हो जाने के कारण आरोपी भाग गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया है कि सभी आरोपी 15 सितंबर को ही जेल से छूटे थे।

बछड़े को हटाने को लेकर विवाद दरअसल, 11 सितंबर को पोहरी में दुकान के सामने बैठे बछड़े को हटाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान जावेद और छम्मो खान ने हरिओम धाकड़ और उसके भाई पवन धाकड़ पर तलवार से हमला कर दिया था और बाजार में तलवार लहराते हुए फरार हो गए थे।