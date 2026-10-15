Morena News: चंबल के प्रसिद्ध शनि मंदिर की बदलेगी सूरत, पर्यटन विकास निगम ने 28.43 करोड़ का टेंडर किया जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर : चंबल अंचल के मुरैना जिले के प्रसिद्ध शनिचरा मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके सुंदरीकरण और विकास कार्यों पर 28.43 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने मंदिर परिसर में सुंदरीकरण, स्थल विकास तथा आंतरिक और बाहरी विद्युतीकरण के कार्यों के लिए टेंडर जारी कर 18 महीने में काम पूरा करने का समय निर्धारित किया है। इसमें सिविल कार्यों के अलावा बाहरी विद्युतीकरण भी शामिल है।