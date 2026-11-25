नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना में फ्लाईओवर के पास डंपर ने ब्रेजा कार में टक्कर मार दी। इस घटना से बौखलाए चार लोगों ने 30 किमी तक डंपर का पीछा किया और डंपर ड्राइवर को पकड़कर इतना पीटा, कि उसके हाथ व पैर की हड्डी टूट गई। डंडे के प्रहार से सिर फूट गया। इसके बाद हमलावरों ने डंपर की तोड़फोड़ कर दी। घटित अपराध को लेकर रिठौराकलां थाना पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है।