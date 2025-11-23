मेहमान बन शादी में पहुंची, दुल्हन की बहन के पीछे खड़े थे, बारात आते ही सोने के गहने लेकर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शादियों का मौसम शुरू होते ही चोर गैंग भी सक्रिय हो गई है। चोर गैंग में शामिल युवती और किशोर ने पहली ही वारदात में करीब 25 तोला सोने के गहने चोरी कर लिए। पिंटो पार्क स्थित राजकिशोर गार्डन में चोरी की घटना हुई है। बारात के स्वागत के लिए वधु पक्ष के लोग मैरिज गार्डन के मुख्य द्वार पर ही खड़े थे। तभी मेहमान बनकर पहुंची युवती दुल्हन की बहन के पीछे खड़ी हो गई। उसके पास ही किशोर खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष होगी।

अपने हैंड बैग में रख ले गई थी गहने बारात दरवाजे पर आते ही बैग में से सोने के गहनों से भरा बॉक्स ही चोरी कर लिया। वीडियो और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दोनों चोर नजर आए हैं। इस आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। थाटीपुर स्थित दर्पण कालोनी में रहने वाले अरविंद सिंह चौहान की पत्नी जागृति की मौसेरी बहन कोमल की शनिवार को शादी थी। शादी पिंटो पार्क स्थित राजकिशोर गार्डन से थी। जागृति गहने अपने हैंड बैग में रख ले गई थी। सभी गहने उन्होंने प्लास्टिक के बॉक्स में रखे हुए थे। इस बाक्स को हैंड बैग में रखा था। उन्होंने आर्टीफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी।