नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आपसी सहमति से तलाक के समय पत्नी और बेटी को 20 लाख रुपये देने तथा भविष्य में भरण-पोषण का दावा नहीं करने का समझौता भी पिता को बेटी की भरण-पोषण राशि चुकाने से नहीं बचा सका। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक सक्षम न्यायालय का भरण-पोषण संबंधी आदेश प्रभावी है, तब तक उसका पालन करना अनिवार्य है। इसी आधार पर न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने पिता की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

2.38 लाख की बकाया राशि पर दी थी चुनौती ग्वालियर निवासी विनय कुमार गंभीर का विवाह 24 फरवरी 2011 को हुआ था। दंपती की एक बेटी है। वर्ष 2018 में दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया। पिता की ओर से हाई कोर्ट में तर्क दिया गया कि तलाक के समय पत्नी को 10 लाख और बेटी के लिए 10 लाख रुपये दिए गए थे। साथ ही भविष्य में भरण-पोषण नहीं मांगने पर सहमति बनी थी।