नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है। कोर्ट ने पूछा है कि नदी की सफाई और संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाला जल संसाधन विभाग इसे साफ रखने में अब तक क्यों नाकाम रहा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि शहर के 84 नाले स्वर्ण रेखा नदी में मिल रहे हैं। इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

निर्माण सामग्री और एलिवेटेड रोड के काम पर पीडब्ल्यूडी से भी मांगा स्पष्टीकरण न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने मंगलवार को जनहित से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से भी जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि ड्रोन से लिए गए वीडियो में नदी के आसपास सबसे ज्यादा अवरोध और गंदगी निर्माण सामग्री के कारण दिखाई दे रही है। विभाग बताए कि पूरा हो चुके हिस्से से निर्माण सामग्री हटाने में कितना समय लगेगा और एलिवेटेड रोड का शेष काम कब तक पूरा होगा।

जल संसाधन विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि स्वर्ण रेखा नदी की देखरेख में लापरवाही क्यों हुई। वहीं नगर निगम और संबंधित पक्षों से यह बताने को कहा गया है कि नालों को नदी में मिलने से रोकने के लिए क्या प्रभावी व्यवस्था है। घरों से निकलने वाले कचरे के नियमित संग्रह की व्यवस्था पर भी जवाब मांगा गया, क्योंकि उचित व्यवस्था नहीं होने पर लोग कचरा नदी में फेंक सकते हैं। नागरिकों की भागीदारी पर भी जोर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वे नदी को साफ रखने के लिए जागरूकता अभियान और समाधान की योजना पेश करें। इसमें अधिवक्ता समुदाय किस तरह योगदान दे सकता है, यह भी बताना होगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि उन्होंने या उनके किसी साथी ने अब तक नदी की सफाई अथवा लोगों को जागरूक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।