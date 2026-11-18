राज कौशिक, नईदुनिया, उज्जैन। भारत स्वस्तिक यात्रा के तहत मंगलवार को उज्जैन पहुंचे रामकथा वक्ता मोरारी बापू ने सनातन धर्म के संरक्षण और उसकी मूल विचारधारा को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। पौराणिक सांदीपनि आश्रम के समीप आयोजित एक दिवसीय रामकथा में उन्होंने कहा कि धर्मस्थलों और देवस्थानों में सनातन का विरोध करने वालों का प्रवेश नहीं होना चाहिए।

सनातन की मूल धारा अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए सदियों तक इस परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। सनातन धर्म किसी के प्रति दुर्भावना या बैर नहीं रखता, लेकिन उसकी आस्था और मूल विचारधारा पर कुठाराघात के प्रयासों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

13 नवंबर को द्वारका से रवाना हुई दूसरे चरण की भारत स्वस्तिक यात्रा का उज्जैन चौथा पड़ाव रहा। रामकथा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। कथा के समापन के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया। उज्जैन में एक दिन के प्रवास के बाद भारत स्वस्तिक यात्रा दो विशेष ट्रेनों से नागपुर के लिए रवाना हो गई। सनातन की जड़ों पर प्रहार करने वालों से रहें दूर रामकथा के दौरान मोरारी बापू ने कहा कि आज सनातन धर्म के लिए विशेष जागरण की आवश्यकता है। कई धर्म और उपासना पद्धतियां ऐसी हैं, जो अपने तीर्थस्थलों में सनातन धर्म के अनुयायियों को प्रवेश तक नहीं करने देतीं। सनातन धर्म सभी के कल्याण, मंगल और शुभ की कामना करता है। किसी का निषेध या विरोध करना इसकी मूल भावना नहीं है।