ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 3 साल की मासूम हुई किडनैप, प्लेटफार्म के कोने में टॉयलेट के लिए गई थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 से तीन वर्षीय बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। बच्ची शौच के लिए अपने परिवार से कुछ दूरी पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, स्टेशन परिसर में रहने वाली महिला रजनी की तीन साल की बेटी राधा 25 सितंबर को प्लेटफार्म के एक कोने में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान वह अचानक गायब हो गई। परिवार के लोग, जो स्टेशन बजरिया स्थित होटलों में काम करके गुजर-बसर करते हैं, ने पहले अपने स्तर पर बच्ची को खोजने की कोशिश की, लेकिन जब सुराग नहीं मिला तो जीआरपी को सूचना दी।