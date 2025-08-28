मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 3 साल की मासूम हुई किडनैप, प्लेटफार्म के कोने में टॉयलेट के लिए गई थी

    MP News: ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 से तीन वर्षीय बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। बच्ची शौच के लिए अपने परिवार से कुछ दूरी पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 11:10:28 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 11:14:34 AM (IST)
    ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 3 साल की मासूम हुई किडनैप, प्लेटफार्म के कोने में टॉयलेट के लिए गई थी
    ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बच्ची का अपहरण

    HighLights

    1. रेलवे स्टेशन से बच्ची का किडनैप।
    2. स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 की घटना।
    3. जीआरपी केस दर्ज कर तलाश में जुटी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 से तीन वर्षीय बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। बच्ची शौच के लिए अपने परिवार से कुछ दूरी पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है।

    जानकारी के मुताबिक, स्टेशन परिसर में रहने वाली महिला रजनी की तीन साल की बेटी राधा 25 सितंबर को प्लेटफार्म के एक कोने में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान वह अचानक गायब हो गई। परिवार के लोग, जो स्टेशन बजरिया स्थित होटलों में काम करके गुजर-बसर करते हैं, ने पहले अपने स्तर पर बच्ची को खोजने की कोशिश की, लेकिन जब सुराग नहीं मिला तो जीआरपी को सूचना दी।

    यह भी पढ़ें- मर्जी से शादी करना चाहती थी बेटी; पिता ने उसका गला दबाया, फिर खुदकुशी दिखाने फंदे पर लटका दिया

    परिजनों के अनुसार, बच्ची के माथे पर चोट का निशान है और घटना के समय उसने पीली फ्रॉक पहन रखी थी। फिलहाल जीआरपी टीम बच्ची की तलाश में जुटी हुई है और अपहरण की जांच कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.