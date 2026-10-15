MP पराली जलाने में देश में नंबर-1, पंजाब-हरियाणा भी छूटे पीछे; किसानों पर लगेगा जुर्माना

अनिल तोमर, नईदुनिया ग्वालियर : प्रदेश में धान की कटाई शुरू होने के साथ ही किसानों ने अवशेष पराली जलाना शुरू कर दिया है। धान कटने के शुरुआती दौर में ही देश भर में मध्य प्रदेश के पहले स्थान पर पहुंचने से चिंता बढ़ गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की इकाई कंसोर्टियम फार रिसर्च एग्रोइकोसिस्टम मानीटरिंग सेटेलाइट से पराली जलाने पर नजर रखता है।

इसके अनुसार 15 सितंबर से 13 अक्टूबर तक प्रदेश में 340 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, जबकि पिछले साल इस अवधि में प्रदेश में केवल 55 घटनाएं ही हुई थी। गुना में सबसे अधिक 45 घटनाएं हुई हैं। यह देश में तीसरे नंबर का जिला है।