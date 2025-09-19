खुशखबरी... MP वालों को GST में बदलाव का मिलने वाला है तोहफा! दूध, घी, पनीर और मक्खन हो सकते हैं सस्ते

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ब्रांडेड घी, मक्खन व पनीर की कीमतें 22 सितंबर से कम हो जाएंगी और उपभोक्ताओं को सीधे-सीधे महंगाई से राहत मिलेगी। ग्वालियर दुग्ध संघ के सांची घी, बटर व पनीर की कीमतों को कम करने के लिए प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है। एक या दो दिन में इस प्रस्ताव के मंजूर होकर आने की उम्मीद है। हालांकि नई कीमतें 22 सितंर से ही लागू होंगी। इसके साथ ही अन्य ब्राडेंड कंपनियों ने अभी अपने टेट्रापैक दूध की घटी हुई दरों को तो घोषित कर दिया है। लेकिन अब ये कंपनियां घी, बटर व पनीर की घटी दरों को घोषित करने की तैयारी में हैं। वहीं खुले बाजार में मिलने वाले घी, मक्खन व पनीर पर लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि इनकी दरें डेयरी संचालकों के ऊपर निर्भर करती हैं।
पनीर जीएसटी से बाहर, इसलिए अधिक मिलेगा फायदा: पनीर को जीएसटी 2.0 में टैक्स से बाहर कर दिया गया है। हालांकि पहले इस पर 12 प्रतिशत टैक्स था। यानि अभी सांची का एक किलो पनीर 380 रुपये प्रति किलो आता है। अब 22 के बाद जब इससे टैक्स हट जाएगा तो उपभोक्ताओं को सीधे सीधे एक किलो पर 47 रुपये का फायदा मिल सकता है।
घी और मक्खन पर सात प्रतिशत होगी बचत: घी व मक्खन को जीएसटी 2.0 में पांच प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाया गया है। पहले दोनों ही उत्पाद 12 प्रतिशत के स्लैब में थे। यानि उपभोक्ताओं को सीधे सीधे दोनों ही उत्पादों पर सात प्रतिशत का फायदा होगा। मसलन, सांची का एक किलो घी 630 रुपये प्रतिकिलो आता है। अब इस पर से सात प्रतिशत जीएसटी कम होगा तो करीब 44 रुपये की बचत लोगों को होगी। यानि एक किलो घी लोगों को 586 रुपये के आसपास मिलेगा।
जीएसटी की नई दरें केवल सांची ही नहीं, सभी कंपनियों के डेयरी प्रोडक्ट पर लागू होंगी। इसलिए सभी कंपनियों के घी, मक्खन व पनीर सस्ता होगा और लोगों को बचत होगी। बाजार में खुले घी, पनीर व मक्खन की कीमतों पर असर नहीं बाजार में डेयरी व अन्य दुकानों पर मिलने वाला घी, मक्खन व पनीर पहले से ही अलग अलग कीमतों पर मिलता है। कहीं पर घी सात सौ रुपए किलो मिलता है तो कहीं पर 650 रुपये तो कहीं पर शुद्ध के नाम पर 14 सौ रुपये किलो।
यह भी पढ़ें- सतना में अस्पताल का अमानवीय रवैया... शव के बदले वसूले 25 हजार, परिजनों ने काटा वबाल
खास बात यह है कि ये डेयरी व दुकान वाले जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है और जो उत्पाद ये लोग बेचते हैं उसका जीएसटी भी शायद ही देते हों। ऐसे में बाजार में खुले में मिलने वाले घी, दूध व पनीर की दरों पर असर नहीं पड़ेगा और शायद ही उपभोक्ताओं को यहां पर राहत मिले।
ग्वालियर दुग्ध संघ के सीईओ राशिद खान ने कहा कि जीएसटी की दरों में 22 सितंबर से बदलाव होना है। इन बदलावों के मद्देनजर भोपाल मुख्यालय को घी, मक्खन व पनीर की परिवर्तित दरों के प्रस्ताव को भेजा गया है। जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद घटी दरों पर लोगों को सांची का घी, मक्खन व पनीर मिलेगा।