खुशखबरी... MP वालों को GST में बदलाव का मिलने वाला है तोहफा! दूध, घी, पनीर और मक्खन हो सकते हैं सस्ते

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ब्रांडेड घी, मक्खन व पनीर की कीमतें 22 सितंबर से कम हो जाएंगी और उपभोक्ताओं को सीधे-सीधे महंगाई से राहत मिलेगी। ग्वालियर दुग्ध संघ के सांची घी, बटर व पनीर की कीमतों को कम करने के लिए प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है। एक या दो दिन में इस प्रस्ताव के मंजूर होकर आने की उम्मीद है। हालांकि नई कीमतें 22 सितंर से ही लागू होंगी। इसके साथ ही अन्य ब्राडेंड कंपनियों ने अभी अपने टेट्रापैक दूध की घटी हुई दरों को तो घोषित कर दिया है। लेकिन अब ये कंपनियां घी, बटर व पनीर की घटी दरों को घोषित करने की तैयारी में हैं। वहीं खुले बाजार में मिलने वाले घी, मक्खन व पनीर पर लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि इनकी दरें डेयरी संचालकों के ऊपर निर्भर करती हैं।

इस तरह तरह मिलेगा फायदा पनीर जीएसटी से बाहर, इसलिए अधिक मिलेगा फायदा: पनीर को जीएसटी 2.0 में टैक्स से बाहर कर दिया गया है। हालांकि पहले इस पर 12 प्रतिशत टैक्स था। यानि अभी सांची का एक किलो पनीर 380 रुपये प्रति किलो आता है। अब 22 के बाद जब इससे टैक्स हट जाएगा तो उपभोक्ताओं को सीधे सीधे एक किलो पर 47 रुपये का फायदा मिल सकता है।