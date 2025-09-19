सतना में अस्पताल का अमानवीय रवैया... शव के बदले वसूले 25 हजार, परिजनों ने काटा वबाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही और निजी अस्पतालों की मनमानी का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम शिवसागर निवासी तुलसी दास कोल पिता भूरे लाल, एक आदिवासी मरीज, की इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद भी पीड़ित परिवार को चैन नसीब नहीं हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने भुगतान का हवाला देते हुए शव देने से इनकार कर दिया।

स्वजनों का आरोप है कि इलाज शुरू होने से पहले उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि आयुष्मान कार्ड से पूरा खर्च कवर होगा। लेकिन बाद में उन्हें 25 हजार रुपये अदा करने को मजबूर किया गया। मौत के बाद जब स्वजन शव लेने पहुंचे, तो अस्पताल ने फिर पैसा मांगते हुए शव रोक दिया।