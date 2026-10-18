दीपावली पर हवाई सफर होगा महंगा, मुंबई से ग्वालियर का किराया 27 हजार रुपये के करीब

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली पर अपनों के बीच त्योहार मनाने के लिए ग्वालियर लौटने वालों को इस बार यात्रा पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। महानगरों से ग्वालियर आने वाली उड़ानों के किराये में भारी उछाल की संभावना है।

मुंबई से आने का टिकट 26 हजार रुपये से अधिक और बेंगलुरु से आने का किराया करीब 18 हजार रुपये तक पहुंच सकता है। दिल्ली से ग्वालियर आने के लिए भी यात्रियों को सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

फ्यूल चार्ज बढ़ाए जाने से बढ़ा खर्च इंडिगो की ओर से फ्यूल चार्ज बढ़ाए जाने से हवाई यात्रा का खर्च और बढ़ गया है। ट्रेनों में आरक्षित सीटों की कमी के बीच हवाई किराये में बढ़ोतरी ने घर लौटने की तैयारी कर रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है।दीपावली आठ नवंबर को है।

त्योहार के बाद मिलने वाली छुट्टियों के चलते दूसरे शहरों में पढ़ाई और नौकरी करने वाले लोग बड़ी संख्या में ग्वालियर पहुंचेंगे। इस बढ़ती मांग का असर हवाई टिकटों की कीमतों पर पड़ रहा है। यात्रियों के सामने अब समय रहते टिकट बुक कराने या महंगे सफर के लिए बजट बढ़ाने का विकल्प है।