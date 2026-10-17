ग्वालियर में छह महीने से सैलरी न मिलने पर फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, PM आवास के गेट पर हड़ताल शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पीएम आवास महलगांव पहाड़ी फेज-1 पर कार्यरत कर्मचारियों को पिछले छह महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मेहनत की कमाई के लिए ये कर्मचारी लगातार नगर निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
पारिवारिक जिम्मेदारियों, बच्चों की जरूरतों और राशन का प्रबंध न हो पाने से कर्मचारी काफी परेशान हैं। महीनों से वेतन न मिलने के कारण उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वेतन के अभाव में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है।
परेशान होकर आज सभी कर्मचारियों ने मजबूरन पीएम आवास के गेट पर धरना प्रदर्शन और हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि वे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपनी छह महीने की कठिन मेहनत का हक मांग रहे हैं।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों ने मीडिया कर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे आगे आएं और उनकी आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचाएं। कर्मचारियों ने मांग की है कि उनका बकाया वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
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