ग्वालियर में छह महीने से सैलरी न मिलने पर फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, PM आवास के गेट पर हड़ताल शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पीएम आवास महलगांव पहाड़ी फेज-1 पर कार्यरत कर्मचारियों को पिछले छह महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मेहनत की कमाई के लिए ये कर्मचारी लगातार नगर निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

6 महीने से नहीं मिला वेतन, परिवार पर संकट पारिवारिक जिम्मेदारियों, बच्चों की जरूरतों और राशन का प्रबंध न हो पाने से कर्मचारी काफी परेशान हैं। महीनों से वेतन न मिलने के कारण उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वेतन के अभाव में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है।