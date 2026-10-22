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नवी मुंबई का वॉटर ऑपरेटर निकला म्यूल एजेंट, 13 दिन में खाते में आए 1.25 करोड़ रुपये

ग्वालियर पुलिस ने साइबर ठगी में नवी मुंबई निगम के कर्मचारी सुमित जायसवाल को गिरफ्तार किया। जांच में उसके बैंक खाते में 13 दिन के भीतर 1.25 करोड़ रुपये...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 01:33:07 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 01:33:07 PM (IST)
नवी मुंबई का वॉटर ऑपरेटर निकला म्यूल एजेंट, 13 दिन में खाते में आए 1.25 करोड़ रुपये
नवी मुंबई का वॉटर ऑपरेटर निकला म्यूल एजेंट। (नईदुनिया)

HighLights

  1. निवेश ठगी में ग्वालियर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा।
  2. नवी मुंबई निगम का वाटर ऑपरेटर सुमित जायसवाल गिरफ्तार।
  3. ग्वालियर के हरविलास से हुई 5.10 लाख की ठगी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: निवेश के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े साइबर ठग गैंग का खुलासा हुआ है। नवी मुंबई नगर निगम में वाटर आपरेटर के पद पर कार्यरत सुमित रमाकांत जायसवाल को ग्वालियर पुलिस ने शिकंजे में लिया है। आरोपित के बैंक खाते में इस ठगी के 3.77 लाख रुपये गए थे।

इसकी जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे पता चला है कि वह देश के कई राज्यों में सक्रिय साइबर फ्राड सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है।

ग्वालियर के हरविलास जाता से हुई थी ठगी

ग्वालियर निवासी हरविलास जाता के साथ निवेश (इन्वेस्टमेंट) पर भारी मुनाफे का झांसा देकर 5.10 लाख रुपए की ठगी की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस ठगी की रकम में से 3,77,000 रुपये सीधे इसी आरोपी सुमित जायसवाल के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे।


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13 दिन में 9 राज्यों से आए 1.25 करोड़ रुपये

पुलिस की जांच और बैंक स्टेटमेंट खंगालने पर यह बात सामने आई है कि आरोपित का खाता साधारण उपयोग के लिए नहीं, बल्कि ठगी के पैसे ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

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