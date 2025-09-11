मेरी खबरें
    नवरात्रि के दौरान मंदिरों में माता के दर्शन करना होगा मुश्किल... कई ट्रेनों में नो-रूम की स्थिति

    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 08:20:45 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 08:20:45 PM (IST)
    नवरात्रि के दौरान मंदिरों में माता के दर्शन करना होगा मुश्किल... कई ट्रेनों में नो-रूम की स्थिति
    नवरात्रि के दौरान मंदिरों में माता के दर्शन करना होगा मुश्किल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नवरात्रि के दौरान कटरा स्थित वैष्णो देवी, मैहर स्थित शारदा देवी मंदिर, हरिद्वार स्थित माया देवी मंदिर आदि के दर्शन करना रेलवे के यात्रियों के लिए मुश्किल होगा। इसका कारण है कि श्राद्ध पक्ष में ही नवरात्रि के दौरान इन शहरों को जाने वाली ट्रेनों में अधिकतर टिकट बुक हो चुके हैं। कटरा और मैहर जाने वाली ट्रेनों में तो नो-रूम की स्थिति बन चुकी है।

    यात्रियों को तत्काल टिकट से ही आस

    अब इन जगहों पर जाने के लिए यात्रियों की सिर्फ तत्काल टिकट से ही आस बनी हुई है। नवरात्रि में मालवा एक्सप्रेस के स्लीपर में नो-रूम की स्थिति बनी हुई है। वहीं झेलम एक्सप्रेस में वेटिंग टिकट मिल रही है। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही हैं। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रसिद्ध मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की होती है।

    ज्यादातर ट्रेन में सीटें फुल

    इसके अलावा नैना देवी, कांगड़ा, ज्वाला देवी और शारदा माता मैहर के दर्शन के लिए भी लोग जाते हैं। इन सभी जगहों की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीटें अभी से फुल हो चुकी हैं। शहर से झेलम एक्सप्रेस, पंजाब मेल, मालवा एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, पठानकोट एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस आदि ट्रेनें जाती हैं।

    किसी भी ट्रेन में कंफर्म बर्थ नहीं

    इन सभी ट्रेनों में किसी भी श्रेणी में कंफर्म बर्थ नहीं मिल रही हैं। 22 से लेकर 28 सितंबर तक की स्थिति में झेलम एक्सप्रेस में स्लीपर और थर्ड एसी में वेटिंग है, जबकि मालवा एक्सप्रेस में अधिकतर दिनों में नो-रूम या वेटिंग की स्थिति है।

