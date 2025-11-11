न आया OTP और न कोई मैसेज, फिर भी खाते से उड़ गए 3 लाख, रिटायर्ड महिला अधिकारी के साथ अनोखी ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवाजीगंज क्षेत्र में रहने वाली आबकारी विभाग की रिटायर्ड महिला अधिकारी के बैंक खाते से तीन लाख रुपये निकल गए। न तो उनके मोबाइल पर कोई मैसेज आया न कोई लिंक और न ही कोई ओटीपी। यहां तक कि एटीएम कार्ड भी घर पर ही रखा हुआ था। जब बैंक से काल आया, तब उन्हें रुपये निकलने का पता लगा। इस मामले में उन्होंने पुलिस से शिकायत की है।

जीवाजीगंज क्षेत्र में रहने वालीं हर्ष पत्नी श्याम आहूजा आबकारी विभाग से रिटायर्ड हैं। सितंबर माह में उनके पति का स्वास्थ्य खराब हो गया था। इसके चलते वह पति का इलाज कराने के लिए बाहर गई थीं। इसी दौरान बैंक से उनके पास काल पहुंचा कि उनके खाते से तीन लाख रुपये निकल गए हैं।

वह ग्वालियर आई और बैंक पहुंची। जब स्टेटमेंट निकलवाया तो सामने आया कि छह बार में उनके खाते से रुपये निकले। 25 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच रुपये निकले हैं। सबसे पहले 1.20 लाख रुपये खाते से निकले। इसके बाद 50 हजार, 50 हजार, 49 हजार, 50 हजार और आखिरी बार में 49 हजार रुपये खाते से निकले। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

किशोरी से बदला डेबिट कार्ड

महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदित्यपुरम में रहने वाले गजेंद्र सिंह बघेल का डेबिट कार्ड लेकर उनकी 17 वर्षीय बेटी वंदना रुपये निकालने के लिए गई थी। वंदना भिंड रोड स्थित एसबीआइ के एटीएम बूथ पर पहुंची। यहां जब वह बूथ के अंदर गई तो पीछे से दो युवक आ गए। इन्होंने बातों में उलझाकर डेबिट कार्ड बदल लिया। जब किशोरी घर पहुंची तब पिता के मोबाइल पर 76 हजार रुपये निकलने का मैसेज आया।