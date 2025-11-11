मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    न आया OTP और न कोई मैसेज, फिर भी खाते से उड़ गए 3 लाख, रिटायर्ड महिला अधिकारी के साथ अनोखी ठगी

    MP News: जीवाजीगंज क्षेत्र में रहने वाली आबकारी विभाग की रिटायर्ड महिला अधिकारी के बैंक खाते से तीन लाख रुपये निकल गए। न तो उनके मोबाइल पर कोई मैसेज आया न कोई लिंक और न ही कोई ओटीपी। यहां तक कि एटीएम कार्ड भी घर पर ही रखा हुआ था। जब बैंक से काल आया, तब उन्हें रुपये निकलने का पता लगा। इस मामले में उन्होंने पुलिस से शिकायत की।

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 10:46:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 10:46:51 PM (IST)
    न आया OTP और न कोई मैसेज, फिर भी खाते से उड़ गए 3 लाख, रिटायर्ड महिला अधिकारी के साथ अनोखी ठगी
    रिटायर्ड महिला अधिकारी के साथ अनोखी ठगी।

    HighLights

    1. महिला अधिकारी के बैंक खाते से तीन लाख रुपये निकल गए
    2. न तो मोबाइल पर मैसेज आया न कोई लिंक और न ही ओटीपी
    3. स्टेटमेंट निकलवाया तो सामने आया 6 बार में खाते से पैसे निकले

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवाजीगंज क्षेत्र में रहने वाली आबकारी विभाग की रिटायर्ड महिला अधिकारी के बैंक खाते से तीन लाख रुपये निकल गए। न तो उनके मोबाइल पर कोई मैसेज आया न कोई लिंक और न ही कोई ओटीपी। यहां तक कि एटीएम कार्ड भी घर पर ही रखा हुआ था। जब बैंक से काल आया, तब उन्हें रुपये निकलने का पता लगा। इस मामले में उन्होंने पुलिस से शिकायत की है।

    खाते से तीन लाख रुपये निकल गए

    जीवाजीगंज क्षेत्र में रहने वालीं हर्ष पत्नी श्याम आहूजा आबकारी विभाग से रिटायर्ड हैं। सितंबर माह में उनके पति का स्वास्थ्य खराब हो गया था। इसके चलते वह पति का इलाज कराने के लिए बाहर गई थीं। इसी दौरान बैंक से उनके पास काल पहुंचा कि उनके खाते से तीन लाख रुपये निकल गए हैं।


    वह ग्वालियर आई और बैंक पहुंची। जब स्टेटमेंट निकलवाया तो सामने आया कि छह बार में उनके खाते से रुपये निकले। 25 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच रुपये निकले हैं। सबसे पहले 1.20 लाख रुपये खाते से निकले। इसके बाद 50 हजार, 50 हजार, 49 हजार, 50 हजार और आखिरी बार में 49 हजार रुपये खाते से निकले। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

    यह भी पढ़ें- अवैध कालोनियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, अब न नामांतरण न रजिस्ट्री, सीधे होगी FIR

    किशोरी से बदला डेबिट कार्ड

    महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदित्यपुरम में रहने वाले गजेंद्र सिंह बघेल का डेबिट कार्ड लेकर उनकी 17 वर्षीय बेटी वंदना रुपये निकालने के लिए गई थी। वंदना भिंड रोड स्थित एसबीआइ के एटीएम बूथ पर पहुंची। यहां जब वह बूथ के अंदर गई तो पीछे से दो युवक आ गए। इन्होंने बातों में उलझाकर डेबिट कार्ड बदल लिया। जब किशोरी घर पहुंची तब पिता के मोबाइल पर 76 हजार रुपये निकलने का मैसेज आया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.