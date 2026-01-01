ग्वालियर में साइबर ठगी का नया तरीका... न कॉल आया न पूछा OTP, कोल इंडिया के पूर्व अधिकारी के खाते से उड़ाए 5 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कोल इंडिया के पूर्व अधिकारी से पांच लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। उनके पास न तो कोई कॉल आया, न ही किसी ने ओटीपी पूछा। मोबाइल पर भी ओटीपी नहीं आया। उनके मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के मैसेज आए, तब ठगी का पता लगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत खाता ब्लॉक कराया और फिर साइबर हेल्पलाइन के जरिए शिकायत की, जिस पर ई-जीरो एफआईआर दर्ज की गई है।

पीड़ित की शिकायत और तत्काल कार्रवाई मुरार क्षेत्र में रहने वाले रमेश सिंह भदौरिया कोल इंडिया सिंगरौली में काम करते थे। यहाँ से रिटायर होने के बाद ग्वालियर में घर बनाकर रहते हैं। दो दिन पहले उनके मोबाइल पर बैंक खाते से अलग-अलग बार में पांच लाख रुपये निकलने के मैसेज आए। सबसे पहले उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर पहुंचकर शिकायत की और अपना खाता ब्लॉक कराया। इसके बाद साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया। अब मुरार थाना पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है।