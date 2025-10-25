NHM ने लॉन्च किया ‘सुमन सखी’ चैटबॉट, गर्भवती महिलाओं को मिलेगा AI आधारित मार्गदर्शन, 24 घंटे सेवा उपलब, ऐसे करें यूज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: महिलाओं को अब गर्भावस्था एवं प्रसव के बाद स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेने के लिये किसी स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा कार्यकर्ता के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे AI (आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस) आधारित सुमन सखी चैटबाट पर हिंदी में सवाल पूछकर समाधान प्राप्त कर सकेगीं।

इस चैटबाट को वाट्सएप से भी जोड़ा गया है। यह चैटबाट, NHM (नेशनल हेल्थ मिशन) ने राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम के सहयोग से विकसित किया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस चैटबाट से सभी गर्भवती महिलाओं को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। यह चैटबाट 24 घंटे हिंदी में काम करता है। इससे गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल, उच्च जोखिम स्थितियों एवं स्वास्थ्य संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।