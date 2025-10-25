NHM ने लॉन्च किया ‘सुमन सखी’ चैटबॉट, गर्भवती महिलाओं को मिलेगा AI आधारित मार्गदर्शन, 24 घंटे सेवा उपलब, ऐसे करें यूज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: महिलाओं को अब गर्भावस्था एवं प्रसव के बाद स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेने के लिये किसी स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा कार्यकर्ता के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे AI (आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस) आधारित सुमन सखी चैटबाट पर हिंदी में सवाल पूछकर समाधान प्राप्त कर सकेगीं।
इस चैटबाट को वाट्सएप से भी जोड़ा गया है। यह चैटबाट, NHM (नेशनल हेल्थ मिशन) ने राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम के सहयोग से विकसित किया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस चैटबाट से सभी गर्भवती महिलाओं को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। यह चैटबाट 24 घंटे हिंदी में काम करता है। इससे गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल, उच्च जोखिम स्थितियों एवं स्वास्थ्य संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
इस एप को सहज व सरल तरीके से मातृ स्वास्थ्य पर जानकारी देने के लिए विकसित किया गया है। यह स्वास्थ्य योजनाओं और गर्भावस्था संबंधी देखभाल के बारे में मार्गदर्शन की जरूरत वाली महिलाओं के लिए एक सहायता प्रणाली के रूप में काम करता है। महिलाएं इस तरह जुड़ सकेंगी चैटबाट से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा या वाट्सएप नम्बर 9770905942 सेव लें। वाट्सएप व वेबचैट पर जाएं और Hi लिखें।
यह भी पढ़ें- MP में ₹6 करोड़ की सरकारी जमीन हथियाने में बड़ा फर्जीवाड़ा, पांच महीने पहले मर चुकी महिला के नाम दो रजिस्ट्री
महिलाएं गर्भावस्था (ANC) के दौरान खानपान, स्वास्थ्य देखभाल या किसी भी तरह की होने वाली समस्या से जुड़े सवाल चैटबाट के वाट्सएप से जुड़े मोबाइल नंबर पर हिंदी में अपनी जिज्ञासा लिख सकती हैं। इसके बाद चैटबाट समस्या को समझकर जरूरी जानकारी या मार्गदर्शन करेगा।