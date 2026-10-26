तेज आवाज वाली बुलेट पर ग्वालियर पुलिस का एक्शन, मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट सीज; MV एक्ट में चालान

नईदुनिया न्यूज, नौगांव। तेज और कर्कश आवाज करने वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ नौगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों के चालान काटे और उनके मॉडिफाइड साइलेंसर हटवाकर जब्त कर लिए। पुलिस ने यह कार्रवाई ‘शोर-नो मोर’ अभियान के तहत की है।

चेकिंग के दौरान पकड़ी गई बाइकें थाना प्रभारी निरीक्षक संजय राय, लुगासी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक प्रमोद रोहित और पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान तीनों मोटरसाइकिलों में निर्धारित मानकों के विपरीत साइलेंसर लगे पाए। जांच में सामने आया कि बाइकों में कंपनी के साइलेंसर की जगह तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए गए थे। इस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।