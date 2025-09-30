मेरी खबरें
    अब एमपी के कॉलेजों में होगी सरकारी नौकरी की तैयारी... MPPSC, UPSC, रेलवे समेत ये कोर्स शामिल

    MP News: उच्च शिक्षा विभाग ने स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत आगामी तीन माह यानि अक्टूबर से दिसंबर तक प्रदेश के युवाओं का बहुमुखी विकास करने के लिए यह योजना तैयार की है, जो एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी। वहीं दो अक्टूबर को इसका पहला सत्र पूरे प्रदेश के कॉलेजों में आयोजित होगा। विभाग ने तीन माह का पूरा एक कैलेंडर जारी किया है।

    By Vikram Singh Tomar
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 08:12:16 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 08:12:16 PM (IST)
    अब एमपी के कॉलेजों में होगी सरकारी नौकरी की तैयारी... MPPSC, UPSC, रेलवे समेत ये कोर्स शामिल
    अब MP के कॉलेजों में होगी सरकारी नौकरी की तैयारी।

    HighLights

    1. प्रदेश भर के कॉलेज के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था लागू
    2. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार होंगे कॉलेज के छात्र
    3. शिक्षा विभाग ने तीन माह का पूरा एक कैलेंडर जारी किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रदेश भर के कॉलेज के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। आगामी तीन माह तक छात्रों को दिवस विशेष के माध्यम से न सिर्फ देश के महापुरुषों की जानकारी दी जाएगी, बल्कि संस्कृति, प्रदेश, सेना, संविधान सहित तमाम अन्य चीजों के बारे में बताया जाएगा। इसका एक लाभ यह भी होगा कि प्रत्येक दिवस विशेष के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को जो जानकारी दी जाएगी, वह उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काम आएगी।

    तीन माह का कैलेंडर जारी

    दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग ने स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत आगामी तीन माह यानि अक्टूबर से दिसंबर तक प्रदेश के युवाओं का बहुमुखी विकास करने के लिए यह योजना तैयार की है, जो एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी। वहीं दो अक्टूबर को इसका पहला सत्र पूरे प्रदेश के कॉलेजों में आयोजित होगा। विभाग ने तीन माह का पूरा एक कैलेंडर जारी किया है जो प्रत्येक माह में तीन से पांच दिवस विशेष के आधार पर अलग-अलग गतिविधियों के आधार पर विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाएगा। विभाग ने जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि अगर कॉलेज इस मामले में लापरवाही करता है तो इसके लिए उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

    तीन माह में यह दिवस होंगे खास

    अक्टूबर के दिवस विशेष

    2 अक्तूबर - महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती

    8 अक्तूबर - वायु सेना दिवस

    10 अक्टूबर - विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

    15 अक्टूबर - विश्व विद्यार्थी दिवस

    31 अक्टूबर - सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती

    नवंबर के दिवस विशेष

    1 नवंबर - मध्यप्रदेश स्थापना दिवस

    14 से 20 नवंबर - अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह

    19 नवंबर - महिला उद्यमिता दिवस

    26 नवंबर - संविधान दिवस

    दिसंबर के दिवस विशेष

    1 से 2 दिसंबर - विश्व एड्स दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, कम्प्यूटर साक्षरता दिवस

    4 दिसंबर - नौ सेना दिवस

    7 दिसंबर - सशस्त्र बलों का झंडा दिवस

    8 दिसंबर - भारतीय सेना सेवा कोर दिवस

    16 दिसंबर - विजय दिवस

    19 से 25 दिसंबर - सुशासन सप्ताह

    22 दिसंबर - राष्ट्रीय गणित दिवस

    इन प्रतियोगी परीक्षाओं में मददगार होंगे

    राज्य सेवा परीक्षा

    रेलवे परीक्षा

    यूपीएससी परीक्षा

    बैंकिंग परीक्षा

    एसएससी परीक्षा

    पुलिस की भर्ती परीक्षा

    संघ लोक सेवा आयोग

    विषय विशेषज्ञ देंगे व्याख्यान

    विभाग द्वारा जारी किए गए इस कैलेंडर में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है, जो विषय विशेषज्ञ के साथ पूरी की जाएगी। इसमें व्याख्यान, प्रेरणादायक भाषण, क्विज प्रतियोगिता, सेमिनार और कार्यशालाएं शामिल हैं। इसके अलावा कई दिवस विशेष ऐसे भी रहेंगे जिनमें करियर मेला, डाक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग, रोजगार परामर्श सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

    भोपाल जाएगी मासिक रिपोर्ट

    ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कैलेंडर को औपचारिकता के लिए तैयार कर दिया गया है, इसका पालन भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसकी निगरानी भोपाल से होगी, जिसकी मासिक रिपोर्ट हर माह विभाग को भेजना होगी। इसका बाकायदा पूरा एक फोर्मेट है जो विभाग ने कालेजों को उपलब्ध करवाया है।

    ग्वालियर चंबल संभाग के उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉ. कुमार रत्नम विभाग की योजना छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए लागू की जा रही है। इसे सभी कालेजों में विधिवत आयोजित करवाया जाए इसे सुनिश्चित करवा रहे हैं।

