पिता की पुण्यतिथि में शामिल नहीं हुए Jyotiraditya Scindia, गैरमौजूदगी पर उठने लगे हैं सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया (Madhavrao Scindia) की मंगलवार को 24वीं पुण्यतिथि थी। अम्मा महाराज की छत्री पर माधवराव सिंधिया की समाधि पर महल से जुड़े लोगों के साथ गिनती के भाजपा नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेसियों ने भी छत्री जाने की बजाय महलगेट पर माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शाम को छत्री में स्थित गोपाल मंदिर में हुई भजन संध्या में केवल प्रियदर्शनी राजे सिंधिया मौजूद थीं।

कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी पर उनके विरोधी राजनीतिक चर्चाओं में सवाल उठा रहे हैं। हालांकि महल के जनसंपर्क कार्यालय का कहना है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक होने के कारण केंद्रीय मंत्री पुण्यतिथि पर नहीं आ पाए हैं। विजयादशमी पर शाम तक उनके नगर प्रवास पर आने की पूरी संभावना हैं, क्योंकि शाम तक उनका अधिकारिक कार्यक्रम जारी होना है। वैसे भी पुण्यतिथि परंपरागत रूप से सादगी के साथ मनाई जाती है और जन्मदिन पर अम्मा महाराज की छत्री में आयोजित कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को स्मरण किया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर टि्वट कर पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को स्मरण किया है। सिंधिया से जुड़े लोग पुण्यतिथि पर कई जनसेवा के कार्य आयोजित कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया का उत्तर प्रदेश में विमान हादसे में 24 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। उस समय प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। माधवराव सिंधिया के असमय निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को पुत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला। लगभग साढ़े छह वर्ष पूर्व सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अम्मा महाराज की छत्री पर प्रदेश का भाजपा नेतृत्व भी माधवराव सिंधिया की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आने लगा।

कई लोगों ने बताया यह उनका निजी मामला

जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेता श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आते रहे हैं। समय के अनुसार वरिष्ठ नेतृत्व श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आता रहा है- पिता की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी पर राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। महल से जुड़े बाल खांडे का कहना है कि वैसे तो यह उनका निजी मामला है। पुण्यतिथि व जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री सहित अन्य वरिष्ठ नेता समाधि पर आए हैं। समय के अनुसार परिवार का कोई न कोई सदस्य मौजूद रहता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्वोत्तर के दौरे पर थे और बुधवार को कैबिनेट की बैठक भी है। समय के अनुसार वरिष्ठ नेतृत्व का श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आना जाना रहा है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यादव का कहना है कि पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री की गैरमौजूदगी उनका निजी मामला है। कांग्रेसियों ने महल गेट पर माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।