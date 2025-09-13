Gwalior में अब घर बैठे भर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, दफ्तर में लंबी-लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर में स्थित संपत्तियों के संपत्तिकर एवं नामांकन ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। उपायुक्त संपत्तिकर एपीएस भदौरिया ने बताया कि शहरवासियों को घर बैठे ऑनलाइन संपत्ति कर जमा व नामांकन की सुविधा मिलना शुरू हो गई है।
एपीएस भदौरिया ने इसके साथ ही बताया कि अब आपको अपने भवन, भूमि का संपत्तिकर जमा करने के लिए नगर निगम के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं अब आप घर बैठे शासन के ई-नगर पालिका पोर्टल एवं एप पर संपत्तिकर जमा एवं नामांकन की सुविधा का लाभ आवश्यक दस्तावेज अटैच कर उठा सकते हैं। इसके अलावा जनमित्र केंद्र पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर भी ई-नगर पालिका ऑनलाइन पोर्टल अथवा ऐप से नामांकन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे एवं नामांकन की स्थिति मोबाइल पर ही जान सकेंगे।
ई-नगर पालिका सर्च कर https://enagarpalika-mp-gov-in/login/ पर जाकर अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी प्राप्त करके कर जमा कर सकते हैं।
सिटीजन एप एंड्रायड मोबाइल यूजर वाले करदाता गूगल प्ले स्टोर पर से https://play-google-com/store/apps/detailsd.com-mpuadd-enpcitizen डाउन लोडकर कर जमा कर सकते हैं।
एपल मोबाइल यूजर वाले करदाताओं हेतु एप स्टोर लिंकः https://apps-apple-com/in/app/mp&cnagarpalika/id6740987393 पर कर जमा कर सकते हैं।