'चिंता मत करो, सरकार साथ है...', सीएम मोहन यादव ने किसानों को लगाया गले, खराब हुई फसलों का लिया जायजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम-सैलाना। अतिवृष्टि से फसलें तबाह हुई है। किसानों का दुख-दर्द क्या होता है, यह मुझे पता है। प्रदेश में कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि की स्थिति है। जहां भी किसानों का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराकर प्रदेश सरकार भरपूर मुआवजा देगी। किसान घबराएं नहीं, सरकार उनके साथ है। यह बात रतलाम के सैलाना क्षेत्र में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही।

सीएम ने सैलाना तहसील के करिया रोड व गांव में अतिवृष्टि, पीला मोजेक से प्रभावित फसलों का अवलोकन किया। किसान मनोहर लाल मालवीय, राधेश्याम पाटीदार के खेतों में जाकर सोयाबीन की फसल का जायजा लिया और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संकट से किसानों को उबारेगी। राधेश्याम पाटीदार ने सीएम को बताया कि सात बीघा में सोयाबीन की फसल थी जो पूरी तरह खराब हो गई। सीएम ने कहा कि चिंता मत करो, पूरा मुआवजा मिलेगा।

सोलर पंप से बिजली, किसानों को राहत मिलेगी सीएम ने करिया में आयोजित किसान चौपाल में कहा कि सरकार प्रदेश के 30 लाख किसानों को सोलर पंप देकर बिजली के झंझट से मुक्त करने के अभियान में जुट गई है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में हमारी सरकार किसानों के साथ है और रहेगी। निर्धारित समय से लगभग डेढ़ घंटे देरी से पहुंचे सीएम ने बगैर किसी भूमिका के सीधे संबोधित किया। इसके पहले जनता के बीच पहुंचे और ज्ञापन, आवेदन प्राप्त किए। किसानों की मांग पर ग्राम रियावन से ग्राम कालूखेड़ा की सड़क बनाने की घोषणा भी की। आंबा क्षेत्र के किसान हुए मायूस पिछले तीन चार दिनों से आम्बा में किसान मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित थे। शुक्रवार सुबह जानकारी मिली कि करिया तक ही सीएम का दौरा रहेगा तो किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। किसानों का कहना था कि खरीफ फसल यहां पूरी तरह से तबाह हो गई तो सीएम को आना था।