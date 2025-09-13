मेरी खबरें
    'चिंता मत करो, सरकार साथ है...', सीएम मोहन यादव ने किसानों को लगाया गले, खराब हुई फसलों का लिया जायजा

    सीएम डॉ. मोहन यादव ने सैलाना तहसील के करिया रोड व गांव में अतिवृष्टि, पीला मोजेक से प्रभावित फसलों का अवलोकन किया। किसान मनोहर लाल मालवीय, राधेश्याम पाटीदार के खेतों में जाकर सोयाबीन की फसल का जायजा लिया और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संकट से किसानों को उबारेगी।

    By narendra joshi
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 05:36:22 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 05:36:22 PM (IST)
    किसान को गले लगाकर ढांढस बंधाते सीएम डॉ. मोहन यादव।

    HighLights

    1. सीएम डॉ. मोहन यादव ने खराब हुई फसलों का लिया जायजा
    2. किसान को गले लगाकर कहा- चिंता मत करो, सरकार साथ है
    3. नुकसान का सर्वे कराकर प्रदेश सरकार भरपूर मुआवजा देगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम-सैलाना। अतिवृष्टि से फसलें तबाह हुई है। किसानों का दुख-दर्द क्या होता है, यह मुझे पता है। प्रदेश में कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि की स्थिति है। जहां भी किसानों का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराकर प्रदेश सरकार भरपूर मुआवजा देगी। किसान घबराएं नहीं, सरकार उनके साथ है। यह बात रतलाम के सैलाना क्षेत्र में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही।

    सीएम ने सैलाना तहसील के करिया रोड व गांव में अतिवृष्टि, पीला मोजेक से प्रभावित फसलों का अवलोकन किया। किसान मनोहर लाल मालवीय, राधेश्याम पाटीदार के खेतों में जाकर सोयाबीन की फसल का जायजा लिया और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संकट से किसानों को उबारेगी। राधेश्याम पाटीदार ने सीएम को बताया कि सात बीघा में सोयाबीन की फसल थी जो पूरी तरह खराब हो गई। सीएम ने कहा कि चिंता मत करो, पूरा मुआवजा मिलेगा।

    सोलर पंप से बिजली, किसानों को राहत मिलेगी

    सीएम ने करिया में आयोजित किसान चौपाल में कहा कि सरकार प्रदेश के 30 लाख किसानों को सोलर पंप देकर बिजली के झंझट से मुक्त करने के अभियान में जुट गई है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में हमारी सरकार किसानों के साथ है और रहेगी। निर्धारित समय से लगभग डेढ़ घंटे देरी से पहुंचे सीएम ने बगैर किसी भूमिका के सीधे संबोधित किया। इसके पहले जनता के बीच पहुंचे और ज्ञापन, आवेदन प्राप्त किए। किसानों की मांग पर ग्राम रियावन से ग्राम कालूखेड़ा की सड़क बनाने की घोषणा भी की।

    आंबा क्षेत्र के किसान हुए मायूस

    पिछले तीन चार दिनों से आम्बा में किसान मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित थे। शुक्रवार सुबह जानकारी मिली कि करिया तक ही सीएम का दौरा रहेगा तो किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। किसानों का कहना था कि खरीफ फसल यहां पूरी तरह से तबाह हो गई तो सीएम को आना था।

    इससे पहले हेलीपैड पर जिला भाजपा अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे, रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरा लाल डामर, सैलाना की पूर्व विधायक संगीता चारेल, महापौर प्रहलाद पटेल, कलेक्टर राजेश बाथम, एसपी अमित कुमार, मंडल भाजपा अध्यक्ष पंकज राठौड़, भाजपा नेता अशोक चौटाला, जनपद अध्यक्ष कैलाशी बाई चारेल आदि ने स्वागत किया।

    शिकायत करने पहुंचे लोग, सीएम ने सुना

    सीएम डा मोहन यादव के करिया रोड पर खेतों में खराब फसल देखने के दौरान कुछ लोग समस्याओं को लेकर शिकायत करने भी पहुंचे। इस दौरान पुनमचंद्र वजेराम निवासी ग्राम सरसाना, पिपलौदा ने चेसिस नंबर बदलकर वाहन बेचने कर धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई नहीं होने की बात की। तीन साल पुराने मामले में वजेराम ने शोर मचाते हुए सुनवाई नहीं होने की बात कही तो सीएम उसे पास बुलवाकर सुना और जरूरी कार्रवाई के निर्देश एसपी अमित कुमार को दिए। वजेराम ने बताया कि प्रकरण दर्ज हो गया है, लेकिन शिकायत के अनुुसार आरोपित नहीं बनाए गए।

    खेत में भीड़ आई तो जताई नाराजगी

    खेत में किसानों से चर्चा के दौरान आसपास भीड़ बढ़ने पर सीएम किसानों को समझाते रहे। इस दौरान जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने किसानों को समझाइश देते हुए कहा कि आपके लिए ही आए हैं। सीएम ने नाराजगी जताते हुए एसपी से कहा कि व्यवस्था बनाइए। सभी काम मुझे ही करना पड़ेंगे क्या। बाद में एसपी ने किसानों व वहां मौजूद अन्य लोगों को पीछे कराया।

