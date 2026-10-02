ग्वालियर में ऑनलाइन सट्टेबाजी के गिरोह का पर्दाफाश, FairPlay वेबसाइट से चल रहा था कॉल सेंटर; 6 गिरफ्तार

अमित मिश्रा, नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गिरवाई पुलिस और अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने गिरवाई क्षेत्र में चल रहे ऑनलाइन गेमिंग और अवैध सट्टेबाज़ी के एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मच गया है। फेयरप्ले वेबसाइट के जरिए यह काल सेंटर चल रहा था। गिरवाई पुलिस ने यहाँ से छह लोगों को पकड़ा है। जो अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं।

गिरवाई से संचालित हो रहा पूरा काल सेंटर और गेमिंग नियंत्रण कक्ष जब्त किया गया। यहां से कई गैजेट्स और लाखों रुपए का हिसाब किताब मिला है। फर्जी और म्यूल बैंक खातों के माध्यम से देश भर में ऑनलाइन दांव लगाने का अवैध व्यापार चलाया जा रहा था। इस बड़ी सफलता से देशव्यापी ऑनलाइन धोखाधड़ी और सट्टेबाज़ी के बड़े तंत्र का पर्दाफाश हुआ है।