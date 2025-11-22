मेरी खबरें
    Para Commando Recruitment 2025: भारतीय सेना पैरा रेजिमेंट भर्ती, ग्वालियर में 25 नवंबर को होगा फिजिकल टेस्ट
    भारतीय सेना पैरा रेजिमेंट भर्ती।

    1. अग्निवीर चयनित उम्मीदवारों की पैराशूट कमांडो भर्ती परीक्षा।
    2. ग्वालियर में होगी 25 जिलों के अभ्यर्थियों की फिजिकल टेस्ट।
    3. पांच किमी दौड़ से लेकर पुलअप तक होगा कठिन मूल्यांकन।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भारतीय सेना की सबसे प्रमुख पैरा रेजिमेंट में पैराशूट कमांडो बनने के लिए 25 नवंबर को ग्वालियर में शारीरिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसमें प्रदेश के 25 जिलों के वही अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनका चयन हाल ही में अग्निवीर के लिए हुआ है।

    25 जिलों के करीब 400 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की पहली मेरिट लिस्ट दो दिन पहले जारी हुई थी। ग्वालियर स्थित सेना भर्ती कार्यालय से करीब 711 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।


    ग्वालियर सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी, छतरपुर के अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी। यह दस जिले ग्वालियर के अंतर्गत आते हैं। इन अभ्यर्थियों को शुक्रवार को सेना भर्ती कार्यालय बुलाया गया। इसमें अभ्यर्थियों को बताया गया कि जो लोग पैरा कमांडो बनना चाहते हैं, उनके लिए 25 नवंबर को शारीरिक परीक्षा आयोजित हो रही है।

    इसमें ग्वालियर के सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 10 जिलों के अलावा भोपाल सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 15 जिलों के चयनित अभ्यर्थियों की भी शारीरिक परीक्षा यहां होगी।

    भोपाल सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत अशोकनगर, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, दमोह, गुना, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, पांढुर्ना, पन्ना, खरगोन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा आते हैं। ग्वालियर से करीब 200 और भोपाल से 150 अभ्यर्थियों ने पैरा कमांडो बनने के लिए रुचि दिखाई है। इन्हें 25 नवंबर सुबह सेना भर्ती कार्यालय पर उपस्थित होना है।

    पैरा कमांडो के लिए सबसे कठिन शारीरिक परीक्षा- पांच किमी की दौड़, पुशअप, पुलअप, सिटअप, बैलेंसिंग टेस्टसोमवार से शुरू होगा अग्निवीर परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापनग्वालियर स्थित सेना भर्ती कार्यालय में करीब 500 चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार सुबह पहुंचे। इन्हें बताया गया कि सत्यापन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लाने हैं। सभी के बैंक खाते भी खुलवाए जाएंगे। सोमवार से इनका सत्यापन शुरू हो जाएगा।

    ग्वालियर और भोपाल एआरओ के अंतर्गत आने वाले जिलों के उन अभ्यर्थियों को पैरा कमांडो बनने का मौका दिया जा रहा है, जो अग्निवीर भर्ती में चयनित हुए हैं। इसके लिए शारीरिक परीक्षा 25 नवंबर को ग्वालियर में ही होगी। कर्नल पंकज कुमारनिदेशक, सेना भर्ती कार्यालय, ग्वालियर।

