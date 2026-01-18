ग्वालियर के प्राइवेट अस्पताल में दुर्लभ बीमारी गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के संदिग्ध मरीज की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर शहर के एक निजी अस्पताल में दुर्लभ बीमारी गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) संदिग्ध मरीज की मौत का मामला सामने आया है। बिरलानगर निवासी 42 वर्षीय युवक प्रदीप की तबीयत बिगड़ने पर छह जनवरी को उसे गोले का मंदिर क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वजन के अनुसार इलाज के दौरान युवक की हालत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद 12 जनवरी को उसे सिटी सेंटर क्षेत्र स्थित एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यहां डॉक्टरों ने उसे जीबीएस का संदिग्ध बताया। युवक ने 14 जनवरी को इलाज के दौरान दमतोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार, युवक की हालत लगातार गंभीर होती जा रही थी। सांस लेने में परेशानी बढ़ने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। हालांकि जीबीएस की आधिकारिक पुष्टि होने से पहले ही इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।

मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव ने कहा कि जीबीएस संदिग्ध युवक की मौत की सूचना मिली है। पूरे मामले की जांच के लिए टीम को भेजा है। सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। इलाज और खर्च जीबीएस का इलाज महंगा है। इलाज में खास इंजेक्शन (आइवीआइजी) दिए जाते हैं, जिनकी कीमत 30 हजार रुपये प्रति इंजेक्शन होती है। अक्सर पांच से 10 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। एक मरीज के इलाज पर 15 लाख रुपये तक खर्च आ सकता है।