ग्वालियर व्यापार मेले से बिकने वाली गाड़ी का फोटो परिवहन विभाग के पोर्टल पर होगा अपलोड, 16-ए भी देंगे डीलर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। व्यापार मेला में 50 प्रतिशत की रोड टैक्स की छूट को लेकर इस बार नए नियम आ गए हैं। इस बार मेला से जो भी गाड़ी बिकेगी उसका फोटो परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल अपलोड किया जाएगा, यह फोटो उस समय का होगा जब मेला में आरटीओ कार्यालय के बाहर गाड़ी का वेरीफिकेशन होता है। इसके अलावा वाहन डीलरों को वाहन निर्माता कंपनी से 16-ए सर्टिफिकेट भी लेना होगा जोकि परिवहन विभाग में जमा होगा।

इसका अर्थ यह कि निर्माता कंपनी की ओर से डीलर आर्थराइज है, यह नई डीलरशिप के समय लिया जाता है जिसे मेला में इस बार अनिवार्य किया गया है। इस बार मेला को लेकर कई नियम सामने आए हैं जिस कारण बड़ी लग्जरी वाहन कंपनी बीएमडब्लयू, आडी आदि इस बार भाग न लें, यह संभव है। इन कंपनियों की ओर से ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भी नहीं आया है।