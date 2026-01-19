मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 02:41:49 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 02:47:28 PM (IST)
    ग्वालियर व्यापार मेले से बिकने वाली गाड़ी का फोटो परिवहन विभाग के पोर्टल पर होगा अपलोड, 16-ए भी देंगे डीलर
    ग्वालियर व्यापार मेले में बनाया गया आरटीओ ऑफिस।

    HighLights

    1. यह फोटो उस समय का होगा जब मेला में आरटीओ कार्यालय के बाहर गाड़ी का वेरीफिकेशन होता है
    2. डीलरों को वाहन निर्माता कंपनी से 16-ए सर्टिफिकेट भी लेना होगा जोकि परिवहन विभाग में जमा होगा
    3. मेले में इस बार बड़ी लग्जरी वाहन कंपनी बीएमडब्लयू, आडी आदि इस बार भाग न लें, यह संभव है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। व्यापार मेला में 50 प्रतिशत की रोड टैक्स की छूट को लेकर इस बार नए नियम आ गए हैं। इस बार मेला से जो भी गाड़ी बिकेगी उसका फोटो परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल अपलोड किया जाएगा, यह फोटो उस समय का होगा जब मेला में आरटीओ कार्यालय के बाहर गाड़ी का वेरीफिकेशन होता है। इसके अलावा वाहन डीलरों को वाहन निर्माता कंपनी से 16-ए सर्टिफिकेट भी लेना होगा जोकि परिवहन विभाग में जमा होगा।

    इसका अर्थ यह कि निर्माता कंपनी की ओर से डीलर आर्थराइज है, यह नई डीलरशिप के समय लिया जाता है जिसे मेला में इस बार अनिवार्य किया गया है। इस बार मेला को लेकर कई नियम सामने आए हैं जिस कारण बड़ी लग्जरी वाहन कंपनी बीएमडब्लयू, आडी आदि इस बार भाग न लें, यह संभव है। इन कंपनियों की ओर से ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भी नहीं आया है।


    नहीं आईं लग्जरी कंपनियां तो 200 करोड़ तक आएगी गिरावट

    मेला में बड़ी लग्जरी कंपनियों के लगभग पौने 200 वाहन बिकते हैं, इनसे लगभग 200 करोड़ के करीब राजस्व आता है। अब इस बार यह कंपनियां अगर भाग नहीं ले पाती हैं तो 200 करोड़ की गिरावट वाहन बिक्री के राजस्व में आएगी। इन कंपनियों को वर्कशाप की अनिवार्यता के साथ 16 ए सर्टिफिकेट भी मांगा गया है जो इस बार पूरा करना मुश्किल है।

    ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं मिले

    शासन से इस बार कुछ शर्त ट्रेड को लेकर आईं हैं, जिसमें वाहन पोर्टल पर वाहन का फोटो अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन निर्माता कंपनियों से 16-ए सर्टिफिकेट डीलरों को देना होगा। लग्जरी वाहन कंपनियों की ओर से अभी ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं मिले हैं। - विक्रमजीत सिंह कंग आरटीओ, ग्वालियर

