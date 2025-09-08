World Physiotherapy Day: कॉर्पोरेट की कुर्सी ने तोड़ी युवाओं की कमर, गर्दन और घुटनों पर भी पड़ रहा भारी बोझ

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: दौड़ती-भागती जिंदगी, घंटों की कुर्सी पर जमी दिनचर्या और खुद की सेहत की अनदेखी और इसका नतीजा कमर, गर्दन और घुटनों की बढ़ती तकलीफें। बीते कुछ वर्षों में जयारोग्य अस्पताल और जिला अस्पताल के फिजियोथैरेपी विभाग में दर्द से परेशान मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जयारोग्य अस्पताल में रोजाना 150 से 200 मरीज फिजियोथैरेपी के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि जिला अस्पताल में ये आंकड़ा 40 से 45 के करीब है।

40 फीसदी लगातार करवा रहे थैरेपी फिजियोथैरेपी ओपीडी में आने वाले मरीजों में करीब 40 फीसदी ऐसे हैं जो लगातार थैरेपी करवा रहे हैं। अकेले कमर दर्द के मामले ही 50 प्रतिशत तक पहुंच चुके हैं। अगर किसी दिन ओपीडी में 40 मरीज आते हैं तो उनमें 20 सिर्फ कमर दर्द के मरीज होते हैं। इसके बाद गर्दन और कंधे का दर्द प्रमुख शिकायत है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक दर्द असहनीय नहीं हो जाता, तब तक लोग फिजियोथैरेपी की जरूरत नहीं समझते, लेकिन समय पर इलाज न मिलने से मामूली दर्द, गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाता है।

महिलाओं को रसोई में काम और धूप से दूरी ने बनाया बीमार जिला अस्पताल के फिजियोथैरेपिस्ट डा. बृजेन्द्र धाकड़ बताते हैं कि महिलाएं घर के काम में इतनी उलझ जाती हैं कि खुद के स्वास्थ्य की अनदेखी कर बैठती हैं। खराब खान-पान, व्यायाम की कमी और धूप से दूरी उनकी हड्डियों को कमजोर बना रही है। सबसे ज्यादा परेशानी एड़ी और कमर के दर्द को लेकर देखी जा रही है। ऐसे मामलों की संख्या पांच फीसदी तक पहुंच चुकी है। जवां कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ, साथ ही कंप्यूटर की मार जयारोग्य अस्पताल के फिजियोथैरेपिस्ट डा. वैभव चौबे बताते हैं कि युवाओं में बढ़ती पीठ, गर्दन और घुटनों की समस्या का सबसे बड़ा कारण है, कंप्यूटर और लैपटाप पर घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना। इसके चलते स्पाइन और मसल्स पर सीधा असर पड़ रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में युवा मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है।