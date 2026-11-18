नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले की पिछोर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या के प्रयास के एक मामले में एडीजे (ADJ) कोर्ट ने बुधवार को दिनेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

इससे एक दिन पहले ही, लंबे समय से फरार चल रहे दिनेश ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। यह मेरी पहली गलती है, भविष्य में दोबारा नहीं करूंगा लगातार पेशियों से नदारद रहने के चलते 7 अक्टूबर को दिनेश के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। वारंट जारी होने के 41 दिन बाद (मंगलवार को) उसने एडीजे कपिल सोनी की अदालत में सरेंडर किया। सुनवाई के दौरान दिनेश ने खुद को बेकसूर बताया और जज के सामने माफी मांगते हुए कहा, यह मेरी पहली गलती है, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा।