ग्वालियर में फर्जी सिम विक्रेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आर्थिक अपराधों और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रही फर्जी सिम कार्डों की पहचान कर अनाधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। फर्जी सिम एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि सिम विक्रेता ग्राहकों के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग कर नियमों के खिलाफ प्री-एक्टिव सिम तैयार कर बेचते थे।

साइबर फ्रॉड में किया जा रहा था इन सिम कार्डों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किया जा रहा था। आरोपितों की पहचान विकाश पाण्डे (शेकारा जागीर, डबरा), नाहर सिंह बघेल (चिनौर रोड, डबरा), योगेश कुशवाह (नाका चन्द्रबदनी रोड, ग्वालियर) के रूप में हुई। आरोपितों के खिलाफ धारा 318(2) बीएनएस और धारा 66(सी) आईटी एक्ट के तहत दो प्रकरण थाना डबरा सिटी और एक प्रकरण थाना बहोड़ापुर में दर्ज किया गया है।