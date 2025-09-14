मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर में फर्जी सिम विक्रेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार

    आर्थिक अपराधों और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रही फर्जी सिम कार्डों की पहचान कर अनाधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। फर्जी सिम एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    By Vikram Singh Tomar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 04:01:16 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 04:01:16 PM (IST)
    ग्वालियर में फर्जी सिम विक्रेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार
    ग्वालियर में फर्जी सिम विक्रेताओं पर पुलिस की कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आर्थिक अपराधों और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रही फर्जी सिम कार्डों की पहचान कर अनाधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। फर्जी सिम एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि सिम विक्रेता ग्राहकों के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग कर नियमों के खिलाफ प्री-एक्टिव सिम तैयार कर बेचते थे।

    साइबर फ्रॉड में किया जा रहा था

    इन सिम कार्डों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किया जा रहा था। आरोपितों की पहचान विकाश पाण्डे (शेकारा जागीर, डबरा), नाहर सिंह बघेल (चिनौर रोड, डबरा), योगेश कुशवाह (नाका चन्द्रबदनी रोड, ग्वालियर) के रूप में हुई। आरोपितों के खिलाफ धारा 318(2) बीएनएस और धारा 66(सी) आईटी एक्ट के तहत दो प्रकरण थाना डबरा सिटी और एक प्रकरण थाना बहोड़ापुर में दर्ज किया गया है।

    इन बातों का रखें ध्यान

    सिम कार्ड हमेशा अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें।

    किसी अनजान व्यक्ति को पहचान दस्तावेज न दें।

    प्रलोभन, कमीशन या ऑफर में आकर सिम या बैंक खाते साझा न करें।

    आधार से कितनी सिम जुड़ी हैं इसकी जानकारी https://sancharsaathi.gov.in/ से प्राप्त करें।

    किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना 1930 हेल्पलाइन या www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं।

    इसे भी पढ़ें... शिक्षा विभाग का हाल-बेहाल... शिकायत के बाद नहीं हुई सुनवाई तो 70 km दूर पहुंची अतिथि शिक्षिका

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.