शिक्षा विभाग का हाल-बेहाल... शिकायत के बाद नहीं हुई सुनवाई तो 70 km दूर पहुंची अतिथि शिक्षिका

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ऑनलाइन प्रवेश देने वाले उच्च शिक्षा विभाग के संभागीय कार्यालय में भर्राशाही का आलम ये है कि एक माह पहले भेजे गए मेल पर भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। मजबूरी में शिकायतकर्ताओं को मेल की खुद 70 किलोमीटर दूर कॉलेज छोड़कर जबलपुर मुख्यालय आना पड़ा।

मामला मंडला जिले के निवास सरकारी कॉलेज का है। जहां की महिला अतिथि शिक्षकों ने उच्च शिक्षा के अतिरिक्त संचालक के पास पहुंचकर प्राचार्य की मनमानी के खिलाफ शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज की प्राचार्या उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करती हैं। वे कपड़ों को लेकर गंदी भाषा का उपयोग करती हैं और छात्र-छात्राओं के सामने ही शिक्षकों पर चीखती -चिल्लाती हैं।