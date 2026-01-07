ग्वालियर में तय मात्रा से ज्यादा टीडीएस का पानी पीने को मजबूर चार लाख की आबादी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 18 मौतों के बाद अब नगर निगम द्वारा कई कवायद की जा रही हैं। इसके अंतर्गत टंकियों की सफाई से लेकर बोरिंग के क्लोरीनेशन तक का काम हो रहा है। इसके बावजूद शहर की बड़ी आबादी तय मानक से अधिक टोटल डिजाल्व्ड सालिड्स (टीडीएस) का पानी पीने के लिए मजबूर है।

खासकर उन इलाकों में ज्यादा दिक्कतें हैं, जहां तिघरा के पानी की आपूर्ति नहीं होती है और लोग बोरिंग के पानी पर निर्भर हैं। इनमें कई कालोनियों के अलावा पाश टाउनशिप भी शामिल हैं, जहां पानी की दिक्कतों के कारण लोग अब बाजार से पानी मंगाकर पी रहे हैं।

शहर में नईदुनिया के आठ रिपोर्टरों ने शहर के अलग-अलग 50 स्थानों पर पानी के सैंपल लेकर टीडीएस चेक किए, तो इसकी मात्रा तय मानक से ज्यादा निकली। शहर के सिटी सेंटर, गोविंदपुरी, अनुपम नगर सहित कई पाश इलाके अब भी बोरिंग पर निर्भर हैं। इसके अलावा शहरभर में निगम के ही 2600 के आसपास बोरवेल हैं, जिनसे चार लाख की आबादी को पानी की आपूर्ति होती है। कई इलाकों में बोरिंग के पानी का टीडीएस 500 से 600 मिलीग्राम तक पहुंच रहा है।

इस प्रकार का पानी यदि लंबे समय तक पीना पड़े, तो लोगों को पथरी से लेकर अन्य गंभीर बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है। जिन लोगों को यह समस्या होती है, तो वे घर में आरओ या साफ्टनर का उपयोग करते हैं। सिटी सेंटर क्षेत्र के अधिकतर घरों में या तो लोगों को आरओ लगवाना पड़ा या फिर वे अलग से बाजार से पानी खरीदकर पीते हैं। नईदुनिया टीम ने शहर के कई इलाकों में सप्लाई होने वाले पानी के सैंपल लेकर टीडीएस चेक किया, तो सभी स्थानों पर इसकी मात्रा 500 से 600 के बीच मिली।