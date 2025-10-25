अब हर थाली होगी सेहतमंद! ग्वालियर-चंबल से शुरू हुआ ‘पोषण सर्वे’, AIIMS भोपाल और कृषि विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे मूल्यांकन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मध्य प्रदेश में लोगों की थाली में मौजूद भोजन में कितना पोषण है, इसका पता लगाने के लिए एक बड़ा सर्वे अभियान शुरू किया गया है। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में यह सर्वे वर्तमान में चल रहा है। इसका मकसद है यह जानना कि आम जनता के भोजन में कौन-कौन से पोषक तत्व कम हैं और उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है।

सर्वे के दौरान शोधकर्ता यह परखेंगे कि लोग किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, उसमें कौन-से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स (जैसे आयरन, जिंक, प्रोटीन, विटामिन आदि) की कमी है और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेने के बाद शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन के नतीजों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि थाली में परोसे जाने वाले भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए।

20 लाख रुपये की स्वीकृति इस परियोजना के लिए 20 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पहले चरण के बाद, दूसरे चरण में सर्वे का दायरा धार, झाबुआ और अन्य जिलों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश में खानपान की स्थिति का समग्र मूल्यांकन हो सके। सर्वे को तीन प्रमुख संस्थाएं मिलकर अंजाम दे रही हैं- न्यूट्रिशन इंटरनेशनल: जो भारत सहित 60 देशों में पोषण सुधार पर कार्यरत है, यह परियोजना की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करेगी। एम्स भोपाल: भोजन में फोर्टीफिकेशन (पोषक तत्व जोड़ने की प्रक्रिया) और इसके स्वास्थ्य पर प्रभावों का अध्ययन करेगा। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय: बायो-फोर्टीफिकेशन (फसलों में पोषक तत्वों की वृद्धि) पर काम करेगा, ताकि खेती के स्तर पर ही पोषण को मजबूत किया जा सके। हर थाली में पोषण, हर घर में स्वास्थ्य सर्वे पूरा होने के बाद कृषि वैज्ञानिक और एम्स के चिकित्सक मिलकर यह तय करेंगे कि फसलों और खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि कैसे की जाए, ताकि आमजन को संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराया जा सके।