    Gwalior Power Cut: ग्वालियर के इन इलाकों में आज 5 घंटे नहीं रहेगी बिजली गुल, देखें इनके नाम

    ग्वालियर रविवार को शहर के कई इलाकों में तीन से पांच घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कंपनी ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य के चलते कुल 13 फीडर क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। इस दौरान हजारों उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

    By Anoop Bhargav
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 02:57:16 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 02:57:16 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर रविवार को शहर के कई इलाकों में तीन से पांच घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कंपनी ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य के चलते कुल 13 फीडर क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। इस दौरान हजारों उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

    बिजली कटौती का शेड्यूल

    सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक: हास्पिटल फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बिजली नहीं रहेगी।

    सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक: एबी रोड, बदनापुरा, चमड़ा मिल फीडर, काली माता फीडर, जगनापुरा और तानसेन नगर फीडर के क्षेत्रों में आपूर्ति बंद रहेगी।

    सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक: डीडी नगर आउटगोइंग, इंडस्ट्रियल ए और बी फीडर, ओ ब्लॉक फिशरीज फीडर और हाईकोर्ट फीडर के अंतर्गत आने वाले इलाकों में भी बिजली गुल रहेगी।

