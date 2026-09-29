बिजली कटौती का बड़ा अलर्ट! ग्वालियर में बुधवार को 4 से 6 घंटे गुल रहेगी बत्ती, निपटा लें जरूरी काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में अति-आवश्यक निर्माण, मेंटेनेंस और संधारण कार्यों के चलते बुधवार को बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। बिजली कंपनी द्वारा शहर के पूर्व, उत्तर, दक्षिण और केंद्रीय संभाग के अलग-अलग क्षेत्रों में कटौती का समय निर्धारित किया गया है।

पूर्व संभाग: दर्पण कालोनी उपकेंद्र और सिरोल थाना रोड पर सप्लाई रहेगी बंद पूर्व संभाग में सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक दर्पण कालोनी उपकेंद्र से जुड़े कुम्हरपुरा, भीम नगर, आदिवासी मोहल्ला, 60 फुटा रोड, शिवाजी नगर, गौतम नगर, प्रमीजा प्लाजा, संजय नगर, अरब शाह की दरगाह, चौहान प्याऊ, शिव नगर, जगजीवन नगर और गन्ना कोठार क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी।