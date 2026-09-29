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बिजली कटौती का बड़ा अलर्ट! ग्वालियर में बुधवार को 4 से 6 घंटे गुल रहेगी बत्ती, निपटा लें जरूरी काम

शहर में अति-आवश्यक निर्माण, मेंटेनेंस और संधारण कार्यों के चलते बुधवार को बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। बिजली कंपनी द्वारा शहर के पूर्व, उत्तर, दक्षिण और ...और पढ़ें

By Anoop BhargavEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 10:41:42 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 10:41:42 PM (IST)
बिजली कटौती का बड़ा अलर्ट! ग्वालियर में बुधवार को 4 से 6 घंटे गुल रहेगी बत्ती, निपटा लें जरूरी काम
ग्वालियर में बुधवार को 4 से 6 घंटे गुल रहेगी बत्ती

HighLights

  1. अति-आवश्यक मेंटेनेंस के कारण बुधवार को बिजली बंद रहेगी
  2. पूर्व, उत्तर, दक्षिण व केंद्रीय संभागों में कटौती का समय तय
  3. विभिन्न उपकेंद्रों और फीडरों से 4 से 6 घंटे प्रभावित रहेगी सप्लाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में अति-आवश्यक निर्माण, मेंटेनेंस और संधारण कार्यों के चलते बुधवार को बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। बिजली कंपनी द्वारा शहर के पूर्व, उत्तर, दक्षिण और केंद्रीय संभाग के अलग-अलग क्षेत्रों में कटौती का समय निर्धारित किया गया है।

पूर्व संभाग: दर्पण कालोनी उपकेंद्र और सिरोल थाना रोड पर सप्लाई रहेगी बंद

पूर्व संभाग में सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक दर्पण कालोनी उपकेंद्र से जुड़े कुम्हरपुरा, भीम नगर, आदिवासी मोहल्ला, 60 फुटा रोड, शिवाजी नगर, गौतम नगर, प्रमीजा प्लाजा, संजय नगर, अरब शाह की दरगाह, चौहान प्याऊ, शिव नगर, जगजीवन नगर और गन्ना कोठार क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी।


इसी अवधि में इंद्रा नगर, शिवाजी नगर और एम-ब्लाक फीडर से जुड़े क्षेत्रों के साथ गोविंदपुरी, यूनिवर्सिटी रोड, मिलेनियम प्लाजा, सरस्वती नगर, टैगोर नगर और चंबल कालोनी में भी सप्लाई प्रभावित रहेगी। सिरोल थाना रोड फीडर पर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक फूटी कालोनी, सत्यम हाल, अंकलेश्वर कालोनी, सत्यम ग्रीन और एंजल हाइट क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।

उत्तर और दक्षिण संभाग: पड़ाव, अवाड़पुरा और गुड़ा फीडर क्षेत्रों में कटौती

उत्तर संभाग में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक पड़ाव फीडर से जुड़े गांधी नगर, कांति नगर, कुशल नगर, लक्ष्मणपुरा, गायत्री नगर, पड़ाव, खेडापति मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती रहेगी। दक्षिण संभाग में सुबह 10 से शाम चार बजे तक अवाड़पुरा, गुड़ा और वकील कालोनी फीडर से जुड़े क्षेत्रों में सप्लाई बंद रहेगी। इनमें पानी की टंकी, पिछोरियों की पहाड़िया, भूरी माता क्षेत्र, केशव मंदिर, पीली कोठी, सुदर्शन बिहार कालोनी, गुड़ा सब्जी मंडी, न्यू वकील कालोनी, पुरानी वकील कालोनी, डबल स्टोरी और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।

केंद्रीय संभाग: साइंस कालेज और महादजी नगर उपकेंद्र से जुड़े इलाके रहेंगे प्रभावित

केंद्रीय संभाग में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक साइंस कालेज उपकेंद्र के श्रीराम कालोनी और माधव नगर फीडर से जुड़े प्रभा होटल, हरीशंकर पुरम, श्रीराम कालोनी, माधव नगर, बसंत बिहार, एजी आफिस, सहारा अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। वहीं महादजी नगर उपकेंद्र में सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक जीआइसीटी कालेज, महादजी नगर और उपकेंद्र से निकलने वाले सभी फीडरों की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

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