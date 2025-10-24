प्रवेश अग्रवाल ने ग्वालियर से बाहर दूसरे प्रदेशों तक फैलाया था कारोबार, भाइयों से रात में की थी बात

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कारोबारी प्रवेश अग्रवाल की इंदौर में घर के अंदर आग लगने से मौत के बाद ग्वालियर के कारोबारियों में भी शोक की लहर है। प्रवेश पहले ग्वालियर ही रहते थे। ग्वालियर में अब भी उनके भाई व अन्य स्वजन रहते हैं। सौम्या ग्रुप की बागडोर जब प्रवेश ने संभाली तो उन्होंने ग्वालियर से बाहर इंदौर, भोपाल व प्रदेश के अन्य शहरों सहित दूसरे राज्यों में भी कारोबार फैलाया।

सफल युवा उद्यमी के रूप में उनकी पहचान थी। इसके बाद समाजसेवा और राजनीति में भी सक्रिय हो गए। ग्वालियर में रहने वाले भाई सहित अन्य स्वजन से प्रवेश ने बीती रात ही बात की थी, इसके बाद यह हादसा हो गया। इसके बाद उनके भाई व ग्वालियर में रहने वाले अन्य स्वजन इंदौर रवाना हो गए।

उनके दु:खद निधन से शहर के कारोबारियों में शोक की लहर दौड़ गई। शहर के व्यापारिक संगठनों व कारोबारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंटरनेट मीडिया पर भी कई कारोबारियों ने उनके साथ की यादों को साझा करते हुए श्रद्धांजलि दी। 12 साल पहले ग्वालियर छोड़ा, इंदौर में कारोबार की शुरुआत प्रवेश ने करीब 12 साल पहले ग्वालियर छोड़ दिया था। ग्वालियर में सौम्या आटोमोबाइल के नाम से वेंटो कार की एजेंसी शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने इंदौर सहित अन्य शहरों में कारोबार फैलाया। पांच भाइयों में सबसे छोटे थे प्रवेश, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नजदीकी रहे, नर्मदा सेना भी बनाई कैट के प्रभारी भूपेंद्र जैन ने नईदुनिया को बताया कि वह अग्रवाल परिवार से सालों से परिचित हैं। प्रवेश के साथ की भी कई यादें हैं। प्रवेश पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई मुकेश अग्रवाल ग्वालियर के शारदा विहार में रहते हैं। वह यहां आटोमोबाइल कारोबारी हैं और समाजसेवा व राजनीति में सक्रिय हैं।