    MP के सरकारी स्कूलों में होगा पीटीएम, अभिभावकों को दिखाई जाएंगी छात्रों की प्रीबोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 09:24:56 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 09:24:56 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं जो 13 जनवरी तक चलेंगी। उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के बाद न केवल छात्रों को दिखाया जाएगा, बल्कि 19 जनवरी को सभी स्कूलों में आयोजित होने वाली पैरेंट्स-टीचर मीटिंग यानि पीटीएम में छात्रों के अभिभावकों को भी उत्तर पुस्तिका दिखाई जाएंगी। ताकि अभिभावक अपने अपने बच्चों की तैयारी व प्रीबोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन जान सकें।

    बता दें कि इससे पहले त्रैमासिक व अर्द्धवार्षिक परीक्षा भी हुई थीं। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें कैटेगरी में बांटा गया और अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर विभाग ने विशेष ध्यान दिया।

    प्रीबोर्ड परीक्षा में यह कर रहा है शिक्षा विभाग

    प्रीबोर्ड परीक्षा में प्रश्नपत्र होने के तुरंत बाद छात्रों को अगले विषय की तैयारी के लिए कक्षाएं लगाई जा रही हैं। साथ ही छात्रों को बताया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर कैसे लिखना चाहिए। ताकि छात्र गलती न करें और अच्छे अंक लेकर आएं।


    क्यों दिखाई जाएंगी छात्रों व अभिभावकों को उत्तर पुस्तिकाएं

    • विषयवार शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि उन्होंने उत्तर लिखने में कहां गलती की है और किस प्रश्न के उत्तर को किस तरह लिखना है। जिससे बोर्ड परीक्षा में अंक अच्छे मिलें।

    • अभिभावक अपने बच्चे के प्रदर्शन को देख सकेंगे और कमजोर होने पर उस पर विशेष ध्यान दें। जिससे छात्र मुख्य परीक्षा में और अच्छा कर सकें।

    अभिभावक अपने बच्चों का प्रदर्शन देख सकेंगे

    बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक प्रीबोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को छात्रों व उनके अभिभावकों को दिखाना है। 19 जनवरी को पीटीएम में अभिभावक अपने बच्चे का प्रदर्शन देख सकते हैं। - हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी

