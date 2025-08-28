मेरी खबरें
    ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर AC कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर 90 लाख की ठगी... गिरोह का तीसरा सदस्य दबोचा गया

    MP News: रेलवे में एसी लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा देकर कारोबारी से 90 लाख रुपए हड़पने वाले गिरोह के तीसरे आरोपित को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपित को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार किया गया।

    ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर AC कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर 90 लाख की ठगी... गिरोह का तीसरा सदस्य दबोचा गया
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रेलवे में एसी लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा देकर कारोबारी से 90 लाख रुपए हड़पने वाले गिरोह के तीसरे आरोपित को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपित नफासत अली खान उर्फ राजा खान को बुधवार को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार किया गया।

    थाटीपुर थाना पुलिस के अनुसार कारोबारी पंकज सोनी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साल 2021 में उसकी मुलाकात राहुल जाटव, नफासत अली खान, चिराग शर्मा और योगेश गोयल से हुई थी। आरोपितों ने रेलवे स्टेशन पर एसी लगाने का टेंडर दिलाने का लालच देकर उससे 90 लाख रुपए ले लिए। टेंडर न मिलने पर ठगी का खुलासा हुआ।

    अब तक इस मामले में तीन आरोपित राहुल जाटव, चिराग शर्मा और नफासत अली खान गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि चौथा आरोपित योगेश गोयल अब भी फरार है। थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि फरार आरोपित की तलाश की जा रही है और उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

