त्योहार में ग्वालियर तक आएगी इंटरसिटी, दिसंबर में ताज एक्सप्रेस का सफर आगरा तक सिमटेगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। त्योहार के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा देने के लिए रेलवे ने नई दिल्ली-आगरा कैंट इंटरसिटी को ग्वालियर तक चलाने का निर्णय लिया है। नवंबर में मिलने वाली इस सुविधा के बाद दिसंबर की शुरुआत में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

धौलपुर-आगरा कैंट रेलखंड पर खारी नदी पुल के गार्डर बदले जाने के कारण ताज एक्सप्रेस तीन दिन ग्वालियर नहीं आएगी। वहीं, झांसी और आगरा कैंट के बीच चलने वाली चार पैसेंजर ट्रेनें भी दो दिन बंद रहेंगी। रात में ग्वालियर पहुंचेगी इंटरसिटी ट्रेन संख्या 14212 नई दिल्ली-आगरा कैंट इंटरसिटी पांच से 14 नवंबर तक ग्वालियर तक संचालित होगी। इस दौरान ट्रेन 10 फेरे लगाएगी और रात 1:40 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 14211 छह से 15 नवंबर तक ग्वालियर से सुबह 2:40 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। अस्थायी विस्तार से त्योहार के दौरान यात्रियों को आने-जाने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।