हादसों की काली रात... नवरात्रि पर कोलकाता, ग्वालियर से लेकर बलरामपुर तक पांच शहरों में 24 घंटे में 42 मौतों से मचा हाहाकार

डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली। देशभर में नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन शनिवार की रात काली रात बन गई। देश के 5 शहरों में 5 दर्दनाक हादसे हुए। इन हादसों में कुल 42 लोगों की मौत हो गई। अलग-अलग राज्यों और शहरों से आई इन खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। कोलकाता, आसनसोल, ग्वालियर, हैदराबाद और बलरामपुर में हुए हादसों में भगदड़, ट्रक हादसा, चिमनी गिरना, लाइटिंग स्टैंड गिरना और तेज रफ्तार वाहन की टक्कर जैसी घटनाएं शामिल हैं।

1. कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, 19 की मौत, 25 घायल कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की वजह से 19 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शनिवार रात आयोजकों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना की जांच के लिए एसआईटी के गठन की बात कही है।

पुलिस के अनुसार हादसा गिरिश पार्क थाना क्षेत्र में हुआ। बारिश शुरू होते ही पंडाल के बाहर इंतजार कर रही भीड़ अचानक आगे बढ़ी। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर गिर गए, जिससे भगदड़ मच गई। मृतकों में से दो के परिजनों के अनुसार पंडाल परिसर में निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा सीटी बजाए जाने के कारण पंडाल में एंट्री के लिए इंतजार कर रहे लोगों में अचानक धक्का-मुक्की शुरू हो गई। घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं। सभी घायलों को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। पंडाल को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। लालबाजार कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की सहायता और सरकारी नौकरी का एलान किया है।

2. ग्वालियर में ट्रक ने मंदिर के पास श्रद्धालुओं को कुचला, 15 की मौत, 40 से ज्यादा घायल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा हादसा सामने आया है। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर पर एक ट्रक घाटी से उतरते वक्त बेकाबू हो गया। इसकी चपेट में करीब 50 लोग आ गए। इस हादसे में करीब 15 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। दो पुलिसकर्मियों और कुछ बच्चों समेत 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से चार-पांच घायलों की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार धान की बोरियों से लदा एक ट्रक पहाड़ी से नीचे उतरते समय अनियंत्रित होकर ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर के पास दुकानों से जा टकराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक बेकाबू ट्रक चीनोर की ओर से आते हुए शीतला माता मंदिर के प्रमुख बाहरी गेट के पास घाटी से नीचे उतर रहा था, तभी वह गेट के आसपास बनी दुकानों में घुस गया। बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से कई दुकानों को नुकसान हुआ, कई दो पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मंदिर पर नवरात्रि के कारण भारी भीड़ थी। प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए व्यवस्था की है और मृतकों के परिजनों को सहायता देने की बात कही है। ट्रक ड्राइवर के बारे में जांच की जा रही है। 3. बंगाल के आसनसोल में चिमनी गिरने से 4 की मौत पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी एक दर्दनाक हादसा हो गया। शनिवार शाम को एक पावर प्लांट में निर्माणाधीन चिमनी का एक हिस्सा ढह गया। इस घटना में अब तक चार लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि शहर के जमुड़िया इलाके में श्याम एसईएल एंड पावर लिमिटेड में निर्माण काम चल रहा था। जब यह हादसा हुआ, तब वहां कई लोग काम कर रहे थे।