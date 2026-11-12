श्योपुर में कटोरी रखकर पटाखे चलाते समय स्टील फटकर बच्चे के पेट में घुसा, एक की आंत बाहर निकली, दूसरा हुआ बेहोश

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। गोबर्धन पूजा से पहले दो बच्चे स्टील की कटोरी को पटाखे के ऊपर रखकर चला रहे थे, शुरुआत में पटाखे के धमाके के साथ कटोरी उछलकर ऊपर की ओर जा रही थी, जिसे देखकर बच्चे आनंदित हो रहे थे।

इसी दौरान पटाखे के ऊपर कटोरी हल्की तिरछी रख गई और बार-बार पटाखे के विस्फोट को झेलने से वह कमजोर पड़ गई और जैसे ही बच्चों ने पटाखा फोड़ा तो कटोरी का स्टील एक बच्चे के पेट में जा घुसा, इससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंते बाहर निकलने लगीं।

वहीं दूसरा बच्चा बेहोश हो गया। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत में सुधार बताया जा रहा है।

मामला देहात थाना इलाके के सोंईकलां कस्बे का है

मामला देहात थाना इलाके के सोंईकलां कस्बे का है। बताया गया है कि 12 वर्षीय चेतन पुत्र पवन मीणा और 14 वर्षीय प्रियांशु पुत्र मुकेश मीणा, निवासी सोंईकलां, मंगलवार को सुबह करीब 09-10 बजे के बीच घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे।

पड़ोस के बच्चे को स्टील की कटोरी में पटाखे चलाते देखा था

चेतन और प्रियांशु ने अपने पड़ोस के किसी बच्चे को स्टील की कटोरी को पटाखे के ऊपर रखकर पटाखे के बिस्फोट के साथ कटोरी को हवा में उछलते हुए देखा तो वह भी बैसा ही करने लगे। एक दो बार तो कटोरी हवा में उछली। बाद में धमाके के साथ स्टील का टुकड़ा चेतन के पेट में घुस गया। इससे उसकी आंते बाहर निकल आईं।