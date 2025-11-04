यात्रियों के साथ रेलवे का मजाक... Reservation देकर कोच लगाना भूला, 350 किमी खड़े-खड़े आए यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हजरत निजामुद्दीन से चलकर यशवंतपुर तक जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12650) में रेलवे ने मंगलवार को 51 यात्रियों को थर्ड एसी की जिस बोगी में रिजर्वेशन दिया, वह बोगी लगाना ही भूल गया। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्री बहुत देर से बोगी की तलाश में परेशान होते रहे।

जब ट्रेन रवाना होने लगी तो जिसे जिस बोगी में जगह मिली वह घुस गया। यात्री टीटीई से लेकर रेलवे के शिकायती नंबरों पर फोन करते रहे लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ट्रेन के ग्वालियर स्टेशन पर रुकने के बाद यात्री ने प्लेटफार्म पर नारेबाजी व हंगामा किया, तब जाकर कोच लगाया गया।

यात्रियों के हंगामे के बाद जोड़ा गया कोच

जानकारी के मुताबिक ट्रेन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से सुबह 8:20 बजे रवाना हुई थी। इस ट्रेन में एसी के चार कोच लगे थे, लेकिन रेलवे ने बुकिंग करते समय यात्रियों को कोच बीईआइ के भी बर्थ नंबर आवंटित कर दिया था। यात्रियों को जब बीईआइ कोच नहीं दिखा, तो उन्होंने टिकट चेकिंग स्टाफ से पूछताछ की। वे भी कोई जानकारी नहीं दे सके, तो मजबूरन 51 यात्री पूरा किराया चुकाने के बावजूद इस ट्रेन के अन्य कोचों में सवार होकर जैसे-तैसे यात्रा करने लगे।

ट्रेन में मौजूद टिकट चेकिंग स्टाफ भी इस गड़बड़ी को देखकर हक्का-बक्का रह गया और कंट्रोल रूम को सूचना दी। इस दौरान ट्रेन के ग्वालियर पहुंचने पर यात्रियों ने हंगामा किया। ग्वालियर में थर्ड एसी का एक कोच जोड़ा गया। इसके चलते ट्रेन अपने निर्धारित समय से दो घंटे की देरी से ग्वालियर से रवाना हुई।