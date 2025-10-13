मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gwalior में रेलवे का रिटायर्ड अफसर डिजिटल अरेस्ट, ठग ने फोन पर ऐसा डराया कि, ट्रांसफर कर दिए 3.80 लाख

    Cyber Crime: रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। उनके पास शातिर ठग का काल आया। ठग ने खुद को सीबीआइ का अधिकारी बताया। इसके बाद अलग-अलग बार में जांच के नाम पर 3.80 लाख रुपए खातों में डलवा लिए। जब ठगी का अहसास हुआ तब रिटायर्ड रेलवे अधिकारी पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत की।

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 05:58:49 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 05:58:49 PM (IST)
    Gwalior में रेलवे का रिटायर्ड अफसर डिजिटल अरेस्ट, ठग ने फोन पर ऐसा डराया कि, ट्रांसफर कर दिए 3.80 लाख
    Gwalior में रेलवे का रिटायर्ड अफसर डिजिटल अरेस्ट।

    HighLights

    1. रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी के साथ ठगी का मामला सामने आया
    2. ठग ने खुद को सीबीआइ का अधिकारी बताकर बनाया शिकार
    3. रिटायर्ड रेलवे अधिकारी पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। उनके पास शातिर ठग का काल आया। ठग ने खुद को सीबीआइ का अधिकारी बताया। इसके बाद अलग-अलग बार में जांच के नाम पर 3.80 लाख रुपए खातों में डलवा लिए।

    जब ठगी का अहसास हुआ तब रिटायर्ड रेलवे अधिकारी पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत की। जब साइबर सेल ने जांच की तो सामने आया कि इनके पास जो काल आया था, वह कंबोडिया से आया था। फिलहाल ठग पकड़े नहीं गए हैं।


    ठग ने ऐसे बनाया अपना शिकार

    सचिन तेंडुलकर मार्ग स्थित डीबी सिटी में रहने वाले सुधाकर पुत्र सूर्यदेव यादव रेलवे से रिटायर्ड हैं। उनके पास बीते दिनों अंजान नंबर से काल आया। इस दौरान उनकी पत्नी ही घर पर थीं। सुधाकर को कमरे में अकेले रहने को कहा। वह कमरे में चले गए। उनसे कहा कि वह 60 करोड़ के गबन में फंसे हैं। जेट एयरबेस के मालिक द्वारा मनी लांड्रिंग की गई, उसमें उनका खाता ट्रैस हुआ है। वह घबरा गए। इसके बाद उनसे कहा कि उनके खाते में जो रुपए हैं, उनकी जांच होगी। अगर वह घोटाले में शामिल नहीं होंगे तो पूरा पैसा रिलीज कर दिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Seoni हवाला कांड के बाद मचा हड़कंप, कंट्रोल रूम में डटे आइजी-डीइजी, मामले की चल रही जांच

    कंबोडिया से आया था फोन

    इस तरह उनसे अलग-अलग खातों में 3.80 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। फिर पांच लाख रुपए और मांगे। तब उन्हें ठगी का पता लगा। फिर उन्होंने बेटे को बताया। इसके बाद पुलिस के पास पहुंचे। जिस नंबर से वाट्स एप पर वाइस व वीडियो काल आया था, वह नंबर कंबोडिया का है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.