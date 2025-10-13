Gwalior में रेलवे का रिटायर्ड अफसर डिजिटल अरेस्ट, ठग ने फोन पर ऐसा डराया कि, ट्रांसफर कर दिए 3.80 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। उनके पास शातिर ठग का काल आया। ठग ने खुद को सीबीआइ का अधिकारी बताया। इसके बाद अलग-अलग बार में जांच के नाम पर 3.80 लाख रुपए खातों में डलवा लिए।

जब ठगी का अहसास हुआ तब रिटायर्ड रेलवे अधिकारी पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत की। जब साइबर सेल ने जांच की तो सामने आया कि इनके पास जो काल आया था, वह कंबोडिया से आया था। फिलहाल ठग पकड़े नहीं गए हैं।

ठग ने ऐसे बनाया अपना शिकार

सचिन तेंडुलकर मार्ग स्थित डीबी सिटी में रहने वाले सुधाकर पुत्र सूर्यदेव यादव रेलवे से रिटायर्ड हैं। उनके पास बीते दिनों अंजान नंबर से काल आया। इस दौरान उनकी पत्नी ही घर पर थीं। सुधाकर को कमरे में अकेले रहने को कहा। वह कमरे में चले गए। उनसे कहा कि वह 60 करोड़ के गबन में फंसे हैं। जेट एयरबेस के मालिक द्वारा मनी लांड्रिंग की गई, उसमें उनका खाता ट्रैस हुआ है। वह घबरा गए। इसके बाद उनसे कहा कि उनके खाते में जो रुपए हैं, उनकी जांच होगी। अगर वह घोटाले में शामिल नहीं होंगे तो पूरा पैसा रिलीज कर दिया जाएगा।

कंबोडिया से आया था फोन

इस तरह उनसे अलग-अलग खातों में 3.80 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। फिर पांच लाख रुपए और मांगे। तब उन्हें ठगी का पता लगा। फिर उन्होंने बेटे को बताया। इसके बाद पुलिस के पास पहुंचे। जिस नंबर से वाट्स एप पर वाइस व वीडियो काल आया था, वह नंबर कंबोडिया का है।